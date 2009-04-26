38 yıllık hasret bitti!

Almanya’da hayatını kaybeden Şirin Yazıcıoğlu Cemgil, 1968 kuşağının önemli isimlerinden olan ve 1971’de çatışmada öldürülen eşi Sinan Cemgil’in yanına defnedildi.



Almanya’da bağırsak düğümlenmesine bağlı zehirlenme tanısı ile hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden, 1968 kuşağının önemli isimlerinden Sinan Cemgil’in eşi Şirin Yazıcıoğlu Cemgil, dün İstanbul’da toprağa verildi.



Şirin Cemgil’in, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e yazdığı, “Benim sevgilimi 1971’de kurşunlayan ellerle sizin sevgilinizi 2007’de kurşunlayan elleri ben çok iyi tanıyorum” diye başlayan mektubun okunması, cenaze törenine katılanları duygulandırdı.



‘Anılarını yazıyordu’



Milliyet’ten Gökhan Karakaş’In haberine göre, devrimci hareketin önderlerinden Sinan Cemgil’in eşi olan Şirin Cemgil’in cenaze töreni, Karacaahmet Cem ve Kültür Evi’nde yapıldı. Törende konuşan Cemgil’in oğlu Taylan Cemgil, 12 Eylül askeri darbesinden sonra annesiyle ayrı kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:



“Yıllarca mektuplaştık. Yanımda olmamasına rağmen çok iyi bir anneydi. Hayatta ne yaptıysam ona borçluyum. Annemin kendine has bir tutumu ve duruşu vardı. Bildiklerinden hiçbir zaman ödün vermedi. Almanya’da yaşamasına rağmen ülkemizdeki siyasi sorunlardan herkes gibi o da endişeliydi. Ama umut doluydu. Bir gün dibe vuracağımızı ve o dibe vuruştan aniden kalkacağımızı düşünüyordu.”



‘Keşke Deniz de burada olsaydı’



Annesi öldükten 20 dakika sonra Almanya’daki hastaneye ulaşabildiğini belirten Taylan Cemgil, “Son zamanlarda anılarını yazıyordu. Yazdıklarını aldım. Orada bu kitabı tamamlayacağıma söz verdim” dedi.



Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş de, “Keşke Deniz burada olabilseydi ve arkadaşını uğurlayabilseydi. Ben de Deniz Gezmiş adına 68 kuşağına başsağlığı diliyorum” diye konuştu. Eski Dev-Genç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ise, Şirin Cemgil için, “Bağımsız ve kendine has hayatı olan bir devrimciydi” dedi.



ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, 68 kuşağının en önemli insanlarının teker teker yitirildiğini belirterek, “Umarım genç kuşaklar 68 kuşağını yaşatmak için ellerinden geleni yaparlar” diye konuştu.



Rakel Dink’e mektup



Törende ayrıca, Şirin Cemgil’in 6 Şubat 2007’de Almanya’dan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e yazdığı mektup okundu. Şirin Cemgil’in mektubundaki, “Sizin mektubunuzu buraya gelen bir gazeteden ağlayarak okudum. Size mektup yazmaya karar verdim. Sizi tanımasam da sizi ve çocuklarınızı bağrıma basıyorum” ve “Benim sevgilimi 1971’de kurşunlayan ellerle sizin sevgilinizi 2007’de kurşunlayan elleri ben çok iyi tanıyorum” diye başlayan mektup törene katılanları duygulandırdı.



Cemevindeki törenin ardından törene katılanlar, “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm” sloganları atarak mezarlığa kadar yürüdü. Şirin Cemgil’in cenazesi, 1971’de bir çatışma sonucu hayatını kaybeden eşi Sinan Cemgil’in yanına gömüldü.

