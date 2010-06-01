38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali başlıyor

T24-



İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamının simgeleri haline gelen İstanbul Festivallerinin en eskisi olan Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, müzik alanındaki araştırmaları teşvik eden ve ortak kültürel değerleri ön plana çıkaran yaklaşımıyla dünya çapında saygınlık kazanmış bir etkinlik.



Festival sponsorluğunu 2006 yılından bu yana Borusan Holding’in üstlendiği Uluslararası İstanbul Müzik Festivali bu yıl ünlü isimleri ağırlıyor. Arvo Pärt, Lang Lang ve klasik müziğin en önemli orkestralarından Viyana Filarmoni de dâhil olmak üzere 600’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak olan Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, 38. yılında yine müzik severlere unutulmaz bir festival daha yaşatacak.



İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl, senfoni ve oda orkestraları, vokal konserler, oda müziği, resitaller ve caz uyarlamaları olmak üzere toplam 21 etkinlik yer alıyor. Festivalin Aya İrini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Çinili Köşk ve Süreyya Operası gibi klasikleşmiş mekânlarına bu yıl Haliç Kongre Merkezi de katılıyor.

Festival programı:



38. ULUSLARARASI İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ AÇILIŞ KONSERİ





3 Haziran, Perşembe | Aya İrini Müzesi | 19.00

38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın seslendireceği festivalin bu yılki “Onur Ödülü”ne layık görülen besteci Yalçın Tura’nın “Anadolu’dan” adlı orkestra süiti ile başlıyor. Konserin 13 yaşındaki keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev ise Wieniawski’nin 2 numaralı Keman Konçertosu’nu seslendirecek.



RADU LUPU & İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI



5 Haziran, Cumartesi | Aya İrini Müzesi | 20.00



Müzik eleştirmenleri tarafından “en iyi Schumann yorumcusu” olarak nitelendirilen, çağımızın efsane piyanistlerinden Radu Lupu, doğumunun 200.yılında Schumann’ın piyano konçertosunu seslendirmek üzere ilk kez Türkiye’de!



ARVO PÄRT: ÂDEM’İN YAKARIŞI



7 Haziran, Pazartesi | Aya İrini Müzesi | 20.00

Günümüzün yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Pärt’in “Âdem’in Yakarışı” adlı yapıtının dünya prömiyeri İstanbul Müzik Festivali kapsamında 7 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Aya İrini Müzesi’nde gerçekleşecek. 75 yaşındaki Estonyalı besteci Arvo Pärt’e konser öncesinde festivalin “Yaşam Boyu Başarı” ödülü de sunulacak.



ESTONYA FİLARMONİK ODA KOROSU



8 Haziran, Salı | Aya İrini Müzesi | 20.00

Avrupa ve Amerika’da, özellikle Arvo Pärt’in eserlerine odaklandıkları turneler düzenleyen günümüz klasik müzik sahnelerinin vazgeçilmez konuklarından Estonya Filarmonik Oda Korosu, Işıklar Holding A.Ş. sponsorluğunda 8 Haziran Salı akşamı Aya İrini Müzesi’nde sahne alacak. Pek çok kez Grammy’ye aday gösterilen Estonya Filarmonik Oda Korosu 2006 yılında Pärt’in Da Pacem adlı eseri ile “En İyi Koro Performansı” dalında Grammy ödülünü de kazandı.



DÖRT MEVSİM VE ÖTESİ



9 Haziran, Çarşamba | Aya İrini Müzesi | 20.00

Pavlo Beznosiuk yönetimindeki Academy of Ancient Music klasik müzik repertuarının her daim genç eseri Vivaldi’nin “Dört Mevsim” keman konçertolarını seslendirecek. Genç ve tutkulu soprano Joanne Lunn ise Händel ve Purcell’in mevsimlere göndermeler yapan aryalarını seslendirerek müzikseverlere yepyeni bir “Dört Mevsim”’ yaşatacak.



LANG LANG & BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI



10 Haziran, Perşembe | Haliç Kongre Merkezi, Sütlüce | 20.00

New York Times’ın “klasik müzik gezegeninin en ateşli sanatçısı” olarak ilan ettiği Lang Lang, Borusan EnBW Enerji sponsorluğunda, festival seyircisiyle buluşuyor! 10 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konserde klasik müzik dünyasının en parlak yıldızı sayılan Lang Lang’a Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.



SCHUMANN & PÄRT’E SAYGI



11 Haziran, Cuma | Aya İrini Müzesi | 20.00

Akbank Oda Orkestrası’nın dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Antonio Meneses’e eşlik edeceği gecede doğumunun 200. yılında Schumann’ın eserlerinin yanı sıra Arvo Part’in 4. Senfonisi “Los Angeles”ın Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilecek. Her iki besteciye de bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu konser, festivalin kaçırılmayacak gecelerinden…

“Konsere Doğru” etkinliği kapsamında 18.45–19.30 arası Aya İrini Müzesi İç Avlu’da Akbank Oda Orkestrası’nın şefi Cem Mansur izleyicilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

FESTİVAL BULUŞMALARI - I



12 Haziran, Cumartesi| Aya İrini Müzesi | 20.00

Festivalin bir klasiği haline gelen, daha önce bir araya gelmemiş sanatçıların ilk kez buluştuğu Festival Buluşmaları dizisinin ilkinde Kirill Troussov kemanıyla, Gülsin Onay piyanosuyla ve Antonio Meneses viyolonseliyle heyecan verici bir konsere imza atacaklar.



CHOPIN ROMANTİZMİ



14 Haziran, Pazartesi | Süreyya Operası | 20.00

İlk kez İstanbul Müzik Festivali’nde aynı sahnede yer alacak genç piyanistler Ayşe Deniz Gökçin ve Furkan Özyazıcı, Süreyya Operası’nda, 200. doğum yılında Chopin’i anarak Polonyalı bestecinin yapıtlarını seslendirecekler.



BİR YOLCULUĞUN GÜNCESİ



15 Haziran, Salı| Süreyya Operası | 20.00

Süreyya Operası’nda gerçekleşecek “Bir Yolculuğun Güncesi” başlıklı konserde Amarcord Wien izleyicileri Rusya’nın geleneksel ezgilerinden Güney Amerika’nın tangolarına uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaracak.



LA VENEXIANA “VENEDİK’TE AŞK”



16 Haziran, Çarşamba | Aya İrini Müzesi | 20.00

Claudio Cavina yönetimindeki La Venexiana, armonideki modern anlayışın öncüsü Venedik operasının kurucusu Monteverdi’nin operalarından oluşan bir seçkiyle müzikseverlerle buluşuyor. La Venexiana 1950’li yılların kostümleriyle Venedik’te aşkı Aya İrini’nin muhteşem atmosferine taşıyacaklar.



BORODIN QUARTET & OLEG MAISENBERG



17 Haziran, Perşembe | Aya İrini Müzesi | 20.00

Dünyadaki en eski yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olan Borodin Quartet ile 19. yüzyıl müziğinde bir “otorite” olarak kabul edilen yıldız piyanist Oleg Maisenberg, tamamıyla Brahms’ın yapıtlarına ayrılan bu konserde İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatacak.



CHOPIN CAZLA BULUŞUYOR!



18 Haziran, Cuma | İstanbul Arkeoloji Müzeleri Avlusu | 21.00

Arkeoloji Müzesi’nde kaçırılmayacak bir “Chopin” gecesi gerçekleşecek. 200. doğum yılında Chopin’in eserlerine yaptıkları nefes kesici caz yorumlarıyla Andrzej Jagodzinski Trio müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Piyanodaki Andrzej Jagodzinski, kontrabasta Adam Cegielski ve davulda Czeslaw “Maly” Bartkowski’den oluşan Andrzej Jagodzinski Trio Polonya cazının dünyada eşi benzeri olmayan “Chopin akımı”nın en önemli temsilcilerinden.





MUTLU YILLAR CHOPIN



19 Haziran, Cumartesi | Süreyya Operası | 20.00

Yurtdışında gerçekleştirdiği çalışmalarla adını sürekli gündemde tutmayı başaran başarılı piyanist Zeynep Üçbaşaran Süreyya Operası’nda vereceği konserde 200. doğum yılında Chopin’i anarak bestecinin yapıtlarını yorumlayacak. “Konsere Doğru” etkinliği kapsamında 19.00–19.30 arası Süreyya Operası Balo Salonu’nda Aydın Büke “Chopin’in Scherzo ve Polonezleri” üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.



MUTLU YILLAR CHOPIN



21 Haziran, Pazartesi | Aya İrini Müzesi | 20.00

Aiskhylos’un ünlü tragedyası Oresteia, festivalde, Iannis Xenakis’in insan sesi ve enstrümantal müziği bir araya getiren çağdaş yorumuyla Aya İrini’ye taşınıyor. Daha önce Yunanistan’da sahnelenen Xenakis’in Oresteia adlı yapıtı, konçertant versiyonuyla, Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla birlikte, 21 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Aya İrini Müzesi’nde.



ÇİNİLİ KÖŞK’TE KONSER



22 Haziran, Salı | Çinili Köşk | 20.00

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin bahçesinde yer alan Çinili Köşk’ün etkileyici ortamı,

22 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Paganini’den Piazzolla’ya uzanan bir repertuarla keman ve gitarın muhteşem buluşmasına ev sahipliği yapacak. Kuşaklarının önde gelen temsilcilerinden gitar virtözü Alexander-Sergei Ramírez ile keman ustası Latica Honda-Rosenberg Latin tınıları içeren konser programlarıyla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.



VİYANA FİLARMONİ ORKESTRASI & RICCARDO MUTI



23 Haziran, Çarşamba| Haliç Kongre Merkezi, Sütlüce | 20.00

160 yılı aşkın tarihiyle Avrupa klasik müzik geleneği ve tarihinin mihenk taşı sayılan, klasik müzik dünyasının en ünlü orkestralarından Viyana Filarmoni, ünlü şef Riccardo Muti yönetiminde ilk kez İstanbul’da!

“Konsere Doğru” etkinliği kapsamında Viyana Filarmoni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Clemens Hellsberg, 18.30–19.30 arası Haliç Kongre Merkezi’nde “Viyana Filarmoni Orkestrası: Tarihi ve Önde Gelen İsimleri” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.



BAROK ZİRVESİ



24 Haziran, Perşembe| Süreyya Operası | 20.00

J.S. Bach’ın yapıtlarının nitelikli performanslarının icra edilmesi amacıyla kurulan Magdalena Consort, 24 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Süreyya Operası’nda Händel ve

Bach’ın dini ve dindışı eserlerini içeren bir programla barok severlerle buluşacak.



FESTİVAL BULUŞMALARI – II



25 Haziran, Cuma | Aya İrini Müzesi | 20.00

Brahms yarışmasında keman ve viyola dalında kazandığı ödüllerle müzik otoritelerini şaşırtan Atilla Aldemir, Daniel Barenboim’in kurduğu Doğu-Batı Divanı Orkestrası’nın tek Türk müzisyeni olan Orhan Çelebi, yaratıcılığı ve özgünlüğüyle dünya sahnelerinin yeni yıldızları arasında sayılan Polina Leschenko, Rostropovich’in hamiliğini yaptığı Xavier Phillips ve Berlin Filarmoni Orkestrası’nda sürekli çalan tek Türk müzisyeni olan Fora Baltacıgil ilk kez aynı sahnede yer alacak.

Konserin solistlerinden Atilla Aldemir, Orhan Çelebi ve Fora Baltacıgil, “Konsere Doğru” etkinliği kapsamında 18.45–19.30 arası Aya İrini Müzesi İç Avlu’da Uluslar arası İstanbul Müzik Festivali Direktörü Dr. Yeşim Gürer Oymak moderatörlüğünde “Genç Sanatçılar ve Müzikte Kariyer” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.



MİLLİ REASÜRANS ODA ORKESTRASI



28 Haziran, Pazartesi | Aya İrini Müzesi | 20.00

Genç kemancılardan Renaud Capuçon, başarılı şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası eşliğinde 28 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Aya İrini Müzesi’nde sahne alacak.



BÜYÜK KUTLAMA: LE CONCERT SPIRITUEL



30 Haziran, Çarşamba | Aya İrini Müzesi | 20.00

85 kişilik bir dönem çalgıları orkestrası ve 18. yüzyılda büyük saraylarda yapılan görkemli kutlamalarda çalınan müziklerden oluşan bir repertuarla Hervé Niquet yönetimindeki

Le Concert Spirituel ile festivalin kapanış konseri muhteşem bir şölene dönüşecek!