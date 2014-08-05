38 polisin serbest kalmasına savcıdan itiraz

22 Temmuz Operasyonu ile ilgili soruşturmayı yürüten Savcı İrfan Fidan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 49 polisten 38'inin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne 167 sayfalık itiraz dilekçesi sunan savcı Fidan, şüpheliler Ömer Köse, Gafur Ataç, Erkan Ünal, Selman Yuyucu, Ramazan Bolat, Osman Özgür Açıkgöz, Oğuzhan Ceylan ve Kazım Aksoy'un "Siyasi ve Askeri Casusluk" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarını işledikleri yönünde dosyada yeterli delil bulunduğunu, ancak hakimlikçe sorgularının yapılamadığını belirtti.

Savcı İrfan Fidan ayrıca, Bilal Gümüşdağlı, Bahadır Kıcır, Adem Demir, Ziya Yalabuk, Sinan Karataş, Sezai Örnek, Serkan Durmaz, Ramazan Avşaroğlu, Mustafa Arsu, Mustafa Uyanık, Mustafa Becerikli, Mustafa Atıcı, Mustafa Altunbulak, Muhammed Yakup Acar, Mehmet Ali Doğan, Mehmet Kuru, Mehmet Ay, İsa Ardıç, Hasan Basri Kahraman, Abdullah Şahin, Necati Arslan, Mücahit Gökoğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Işık, Kürşat Durmuş, İsmail Yalınız, Hidayet Kemal, Hasan Yüksek ve Faruk Kıvrak'ın da, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacı ile temin etme" suçunu işlediklerine dair delil bulunmadığı, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Suç uydurma" suçlarında yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali gerekçesi ile ve şüpheli Samet Sincar'ın "Siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmasını gerektirir delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığını hatırlattı.

Tutuklanmaya yönelik yakalama emri

Savcılık, itiraz dilekçesinin sonuç bölümünde ise "Şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle, delillerin toplanmaya devam edilmesi, karartılma ihtimali, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak, kaçma şüphesi ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi, kamu adına itirazen talep olunur" ifadelerine yer verdi.