38 milyon takipçili YouTube fenomeni, 1 yılda 6,5 milyon Euro kazandı

İsveç'te 25 yaşındaki genç, YouTube'da açtığı video kanalıyla 38 milyon kişiye ulaştı, geçen yıl 6 milyon 500 bin Euro gelir elde etti.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 2012'de "PewDiePie" adıyla kanal açan Felix Kjellberg, oynadığı komik video görüntülerini ve farklı konularda yaptığı yorumları paylaştı.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen genç, milyonlarca Euro kazanmaya başladı. 38 milyon kişinin kanalını takip ettiği Kjellberg, geçen yıl yayınladığı video görüntülerinden 63 milyon kron (yaklaşık 6 milyon 500 bin avro) gelir elde etti.

Kjellberg'nin ilk yıl yayınladığı video görüntülerinden 7,2 milyon kron (yaklaşık 800 bin avro) kazandığı belirtildi.