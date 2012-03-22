38 kiloya düşen Yasemin Karadağ için karar çıktı

T24 - Bir böbreği olmayan, diğeri de yüzde 18 çalışan hasta tutuklu Yasemin Karadağ, Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nden çıkarılarak, SSK Samatya Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yasemin Karadag, Adalet Bakanlığı'nın girişimi ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nden alınarak SSK Samatya Hastanesi'nde tedavi altına alınması kararı çıktı. Karadağ, hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.
Murat Aydın'ın cnnturk.com'da yayımlanan haberine göre, (DHKP-C) örgütü üyesi olmak suçundan 10 ila 15 yıl arasında hapsi istenen tutuklu sanık Yasemin Karadağ'ın avukatı Taylan Tanay, açıklama yaparak Karadağ'ın hastaneye yatış işleminin gerçekleştiğini söyledi.
Karadağ ile ilgili tutukluluğun sona erdirilmesiyle ilgili başvurularının olduğunu hatırlatan Tanay, mahkemenin Yasemin Karadağ'ı serbest bırakmadığını; sadece tedavisi için izin verdiğini belirtti.
Karadağ'ın hastanede başında bir asker bulundurulması vasıtasıyla tedavisine başlandığını ifade eden Tanay, kızkardeşinin Karadağ'a refaket etmesi için savcılığa başvurduklarını belirterek, bir kez daha sanığın tutukluluk halinin sona erdirilmesini isteyeceklerini söyledi.
42 yaşındaki Karadağ, hastalık nedeniyle 40 kiloya düştü, boyu da yedi santim kısaldı.
Karadağ'ın, Devrimci Halk Kurutuluş Partisi (DHKP-C) örgütü üyesi olmaktan 10 ila 15 yıl arasında hapsi isteniyor.
Taraf ’a konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları, Karadağ’ın şu an Samatya Hastanesi’nde olduğunu doğrulayarak, “Emarı çekiliyor. İnşallah hastanede kalmayı kabul eder ve tedavisi burada yapılır” dedi. Karadağ ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini hatırlatan Bakanlık kaynakları, “Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin bu konuda çok hassas, olayın üzerine titriyor. ‘Hastaneye nakli için elimizden geleni yapalım’ dedi” diye konuştu.
Kabul etmedi devreye girdik
Karadağ hükümlü değil tutuklu olduğundan inisiyatifin kendilerinde değil, ilgili mahkemelerde olduğunu belirten aynı kaynaklar, şunları kaydetti: “Yargılama sürdüğü için mahkemeye herhangi bir müdahalede bulunmamız mümkün değil. Bu yüzden af süreciyle ilgili herhangi bir işlem başlatılamıyor. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı’nın devreye girmesi de mümkün değil. Ancak gelecek Adlî Tıp raporu sonucunda farklı bir gelişme gündeme gelebilir. Biz kendisinin hastaneye sevk edilmesi için devreye girdik. Bakanlık kanalıyla Başsavcı ile görüştük, tutuklunun sağlık durumunun hassasiyetini paylaşıp hastaneye sevk edilmesinin mümkün olup olmayacağını sorduk. Sayın Başsavcı da Karadağ ile görüşmüş. Ancak kendisi Başsavcılığın bu teklifini kabul etmemiş, hastaneye sevki kabul etmediğini beyan etmiş. Elimizde ifadesi de mevcut. Bu sabah (dün) Başsavcı’yı bir kere daha aradık. Sanırım kendisiyle bir kez daha görüşecekler.”
30 kez hastaneye kaldırıldı
Karadağ’ın avukatı Ebru Timtik, “Müvekkilinizin hastaneye sevk edilmesi yönündeki ilk teklifi kabul etmediği yönünde iddialar var” şeklindeki sorumuza, “Bu konuda elimde bir bilgi yok, sanmıyorum. Ama öyle ise bile hastanelerdeki mahkûm koğuşlarının kötü koşulları yüzünden kabul etmemiş olabilir” yanıtını verdi. Edinilen bilgiye Karadağ, cezaevinde kaldığı süre boyunca yaklaşık 30 kez tedavi için hastaneye götürüldü. Karadağ, son olarak 20 mart salı günü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Karadağ’ın, tedavisi sonrasında hastanede yatmayı kabul etmeyerek cezaevine geri dönmek istediği belirtiliyor. Karadağ’ın bu talebini içeren tutanağın altında, cezaevi görevlilerinin yanı sıra acil serviste görevli doktorların da imzası bulunuyor.