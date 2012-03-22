38 kiloya düşen Yasemin Karadağ için karar çıktı

T24 - Bir böbreği olmayan, diğeri de yüzde 18 çalışan hasta tutuklu Yasemin Karadağ, Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nden çıkarılarak, SSK Samatya Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yasemin Karadag, Adalet Bakanlığı'nın girişimi ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nden alınarak SSK Samatya Hastanesi'nde tedavi altına alınması kararı çıktı. Karadağ, hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.

Murat Aydın'ın cnnturk.com'da yayımlanan haberine göre, (DHKP-C) örgütü üyesi olmak suçundan 10 ila 15 yıl arasında hapsi istenen tutuklu sanık Yasemin Karadağ'ın avukatı Taylan Tanay, açıklama yaparak Karadağ'ın hastaneye yatış işleminin gerçekleştiğini söyledi.

Karadağ ile ilgili tutukluluğun sona erdirilmesiyle ilgili başvurularının olduğunu hatırlatan Tanay, mahkemenin Yasemin Karadağ'ı serbest bırakmadığını; sadece tedavisi için izin verdiğini belirtti.

Karadağ'ın hastanede başında bir asker bulundurulması vasıtasıyla tedavisine başlandığını ifade eden Tanay, kızkardeşinin Karadağ'a refaket etmesi için savcılığa başvurduklarını belirterek, bir kez daha sanığın tutukluluk halinin sona erdirilmesini isteyeceklerini söyledi.

42 yaşındaki Karadağ, hastalık nedeniyle 40 kiloya düştü, boyu da yedi santim kısaldı.

Karadağ'ın, Devrimci Halk Kurutuluş Partisi (DHKP-C) örgütü üyesi olmaktan 10 ila 15 yıl arasında hapsi isteniyor.

Taraf ’a konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları, Karadağ’ın şu an Samatya Hastanesi’nde olduğunu doğrulayarak, “Emarı çekiliyor. İnşallah hastanede kalmayı kabul eder ve tedavisi burada yapılır” dedi. Karadağ ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini hatırlatan Bakanlık kaynakları, “Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin bu konuda çok hassas, olayın üzerine titriyor. ‘Hastaneye nakli için elimizden geleni yapalım’ dedi” diye konuştu.