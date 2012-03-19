Yasemin Karadağ 38 kiloya düştü!

T24 - DHKP-C davasından sekiz ay önce tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'ne konulan Yasemin Karadağ'ın sağlık durumu ağırlaştı.

Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil'in haberine göre, DHKP-C davasından sekiz ay önce tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi’ne konulan 42 yaşındaki Yasemin Karadağ, ağır hastalığı nedeniyle 38 kiloya kadar düştü. Kardeşinin boyunun kemik erimesi nedeniyle yedi cm kısaldığını belirten Olcay Karadağ, başta Adalet Bakanı Sadullah Ergin olmak yetkililere duyarlılık çağrısı yaptı. Karadağ’ın avukatı Ebru Timtik, “Yasemin ağır hasta, tutuklu, ayağa kalkamıyor. Hareket edemiyor. İhtiyaçlarını başka birisi olmadan karşılayamayacak durumda" dedi.