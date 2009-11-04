38. kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı

Portekiz'de 38. kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan 49 yaşındaki kadın sürücü 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin merkezindeki Coimbra mahkemesinin kararında, Cristina Araujo adlı sürücüye karşı şu ana kadar alınan önlemlerin caydırıcı olmadığı belirtildi.

Yerel basına göre Araujo, 23 eylülde 38. kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmıştı.

Haberlere göre Araujo, son yakalandığında, bir gün sonra ehliyet sınavına gireceği evinden 30 kilometre uzaklıktaki sürücü kursuna gidiyordu.

Portekiz yasalarına göre Araujo, temyiz başvurusu süresi dolana dek serbest kalacak.