38. DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Başvuruların Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı internet sitesi üzerinden kabul edildiği 38. DYO Sanat Ödülleri yarışmasında seçici kurul, ön elemenin ardından yapılan nihai seçim ile ödüllendirilecek ve sergilenecek eserleri belirledi.

Sanat, eğitim ve basın dünyasından Prof. Hayri Esmer, Prof. Fevzi Karakoç, Dr. Nazan Ölçer, Denizhan Özer, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Mümtaz Sağlam ve İhsan Yılmaz’ın yer aldığı Seçici Kurul, 3 eseri ödüle layık görürken 27 eseri de sergilenmeye değer buldu.



Pentür ve özgün baskı dallarında üç sanatçıya ödül

Pentür dalında Engin Konuklu’nun “Avşa”, İrfan Dönmez’in “Bu ‘ben’im” ve özgün baskı dalında Hava Küçüköner’in “Sarı Bir Gün” adlı eseri 38. DYO Sanat Ödülleri’nin kazananı oldu.

Pentür dalında ödül alan eserlerin sanatçıları 25 bin TL, özgün baskı resim dalında ödül alan eserin sanatçısı da 10 bin TL ile ödüllendirildi.

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında 60 yılı aşkın süredir toplumun gelişimini desteklediklerini söyleyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar 38. DYO Sanat Ödülleri’nin başarıyla tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"DYO Sanat Ödülleri 1967 yılından bu yana aralıksız düzenleniyor. Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk resim yarışması olma özelliğini taşıyan ve alanında en uzun soluklu yarışmalardan biri olan DYO Sanat Ödülleri yarışmasını 38. kez düzenlemiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.

Türk resim sanatına sayısız sanatçı ve eser kazandıran yarışmamıza bu yıl da rekor sayıda sanatçı rekor sayıda eserle katılım gösterdi. DYO Sanat Ödülleri’nin sanat camiasından gördüğü ilgi ve destek bizleri çok mutlu ediyor. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara teşekkür ediyor, ödül alan sanatçılarımızı kutluyorum. Nisan ayının başında yapmayı planladığımız ödül törenimizi, Koronavirüs’ün ülkemizde de yayılmaya başlaması sebebiyle sağlıklı günlerde yapmak üzere erteledik. En kısa sürede sağlıklı ve sanat dolu günlere ulaşmayı diliyoruz.”

1967’den bugüne DYO Sanat Ödülleri

Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı'ndan yapılan açıklamada, DYO Sanat Ödülleri için şu bilgiler paylaşıldı:

İlk olarak İzmir’de başlayan ve sadece Ege Bölgesi sanatçılarına ulaşan DYO Sanat Ödülleri, 1973’ten bu yana Türkiye çapında düzenlenmeye başlandı ve 1999 yılına gelindiğinde uluslararası bir nitelik kazandı. 1967 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen yarışmaya 53 yıllık süreçte 15 bin 384 sanatçı, 25 bin 799 eserle katılım gösterdi. 208 eser ödül alırken 2 bin 927 eser sergilenmeye değer bulundu.

Devlet sergilerinin yanı sıra özellikle genç sanatçı kuşağının büyük oranda katıldığı sanat etkinliği olma özelliğini de taşıyan DYO Sanat Ödülleri, Adnan Çoker, Mustafa Pilevneli, Adem Genç, Zahit Büyükişleyen, Mustafa Ayaz, Kadir Ata, Bünyamin Özgültekin, Alaattin Aksoy, Cavit Atmaca, Cuma Ocaklı, Devrim Erbil, Ekrem Kahraman, Yalçın Gökçebağ ve Mehmet Güler gibi Türk resim sanatında isim yapmış pek çok usta ressamın eserlerine ev sahipliği yaptı ve gerek katılımcıları gerekse başvuran eserlerin niteliğiyle her geçen gün önemini artırdı. Yarışma bugün, resim sanatına değerli isimler katmanın yanı sıra resim sanatındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmelerin, yeni eğilimlerin ve araştırmaların da değerlendirildiği bir platform haline geldi."