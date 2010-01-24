'38 bin özürlü boş kadrolara atanacak'

T24 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, yapılan değişiklikle özürlülerin kamuda daha fazla istihdam edilmesinin önünün açıldığını belirterek, ''Özürlü kardeşlerimiz boş olan 38 bin 192 kişilik memur kadrosuna atanabilecektir'' dedi.



Kavaf, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki termal tesislerde il ve ilçe yöneticileriyle sohbet etti. Kavaf, Sorgun'da termal kaynaklardan yararlanılarak rehabilitasyon merkezinin kurulabileceğini, bununla ilgili genel müdürlük elemanlarının gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.



Daha sonra Yozgat'a geçen Kavaf, Yozgat Valisi Amir Çiçek, Belediye Başkanı Yusuf Başer, AKP İl Başkanı Yusuf Başer'i makamlarında ziyaret edip, sohbet etti. Kavaf, Başer'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, bakanlığına bağlı kurumlarda bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiğini, Yozgat'ın sosyal hizmet kurumları ve verilen hizmet standardı açısından iyi durumdaki illerden birisi olmasına rağmen, bugüne kadar görme imkanı olmadığını kaydetti.



'Çocuklar ve kurumları zedeleyen program ve diziler var'



''Televizyondaki bazı program ve diziler aile yapısını nasıl etkiliyor?'' şeklindeki bir gazetecinin sorusuna, ''Televizyon kanallarında yayınlanan bazı diziler aile olarak hepimizi etkiliyor'' diye yanıt veren Kavaf, şöyle konuştu:



''Bizim kültürümüzde aile kuşatıcı bir kurumdur. Değerler aktarıldığı, çocuğun şekillendiği ilk yer aile kurumudur. Aile birliğinin, bütünlüğünün, bu değerleri aktarma özelliğini muhafaza edilmesi, sürdürülmesi son derece önemlidir. Televizyondaki bir kısım programların özellikle çocuklar ve kurumlarımızın itibarını zedeleyen nitelikte olduğu, kamuoyunun genel kanaati. Bunların yayınlanma şekilleri var, bunlarla ilgili elbette ki uygulanabilecek tasarruflar var, bunlar hayata geçirilebilir. Bu konuda RTÜK ile ilgili yazışmalarımız var, RTÜK Başkanımızı da göreve davet ediyoruz.''



'Doğal kaynağımız yok, sıkıntıları hemen bertaraf edemiyoruz'



Kavaf, daha sonra AKP İl Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, halkın AK Parti'yi, AK Parti'nin hizmet aşkını anladığını kaydetti. Kavaf, ''Bu halk hakikati gören, hizmeti takdir eden bir halktır. Söze değil, yapılan işlere bakar. Biz ülkemizin refahı için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz'' dedi. Kavaf, şunları söyledi:



''Türkiye 3 yıl önceki Türkiye değil, 5 yıl önceki Türkiye değil. Gelişmeleri bizzat hayatımızda ki standartları hissederek, yaşayarak fark ediyoruz. Duble yollarımız, okullarımız, hastanelerimiz sunduğumuz sağlık hizmeti, çocuklarımızın aldığı eğitim hizmeti, milli gelirdeki dağılım. Bunları söylerken pembe bir tablo çizmiyoruz, sıkıntılar yok mu? Elbette sıkıntılar var. Çünkü biz büyüyen ve gelişen bir ülkeyiz. Büyüyüp, gelişirken bizim nakit paraya çevirebileceğimiz doğalgazımız, petrolümüz yok, biz ürettiğini satarak ve bir miktarda borçlanarak kalkınan bir ülkeyiz. Onun için sıkıntılarımız bir çırpıda bertaraf edemiyoruz. Ama kaynakları doğru kullanmak suretiyle halkımızın ve ülkemizin standardını her geçen gün yükseldiğini biz içeride yaşayarak hissediyoruz, dışarıdan gelenlerde bunu bizzat gözlemleyerek ifade ediyorlar.''



Bakan Kavaf, Yozgat Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada da 2002 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun 121 milyon 589 bin lira olan bütçesinin, 2010 yılında 18.5 kat artırarak, 2 milyar 374 milyon 302 bin liraya çıkarıldığını bildirdi. 2006 yılında uygulaması başlayan evde bakım hizmetlerinden, 1 Şubat 2010 itibarıyla 217 bin 679 özürlü vatandaşa ödeme gerçekleştirildiğini bildiren Kavaf, ''Bu hizmetle özürlü vatandaşımızın evde bakım hizmeti sunan ailesine ya da yakınına aylık 521.89 lira ödenmektedir. 1 Şubatta özürlü bakımını üstlenen kişilere ödenecek miktar aylık toplam 113 milyon 604 bin 533 lira olacaktır'' diye konuştu.



Yapılan değişiklikle özürlülerin kamuda daha fazla istihdam edilmesinin önünün açıldığını belirten Kavaf, ''Özürlü kardeşlerimiz boş olan 38 bin 192 kişilik memur kadrosuna atanabilecektir'' dedi.



Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 10'u akülü 30 tekerlekli sandalyeyi dağıttı. Yozgat Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nde barınan engelliler tarafından yapılan yağlı boya ve kuru kalem resim çalışması sergisinin açılışını da yapan Kavaf, daha sonra özürlülerin boş zamanlarında çalıştığı galoş üretim merkezi ve el sanatları atölyesini gezdi. Kavaf'a, burada dokunan portresinin bulunduğu halı tablo hediye edildi.