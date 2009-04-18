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38 bin Euroluk çantasını çalındı

Eski eşi Armağan Uzun’la barıştığı konuşulan Bülent Ersoy, bu dedikodulara ilginç bir açıklamayla nokta koydu

18 Nisan 2009 03:00

Eski eşi Armağan Uzun’la barıştığı konuşulan Bülent Ersoy, bu dedikodulara ilginç bir açıklamayla nokta koydu: “Düsseldorf Havaalanı’nda 38 bin Euro’luk Chanel çantam çalındı. Çok sinirliyim, aşk haberlerini düşünecek durumda değilim!”


Barışmamız söz konusu olamaz

İki yıl önce boşandığı Armağan Uzun’la barıştığı haberlerine sinirlenen Ersoy, “Ben okuyup bitirdiğim kitabın kapağını bir daha açmam. O yüzden böyle bir şey söz konusu değil” dedi. Sanatçı, sahneleri bırakacağı haberlerinin doğru olmadığını da söyledi: “Ben ‘Bu sezon sahneye çıkmayacağım’ dedim. Yoksa sahneleri niye bırakayım, deli miyim?”


Kıymetli eşyalarım vardı 



 
Ersoy, son olarak aslında bu dedikoduları düşünecek durumda olmadığını, çantasını çaldırdığı için çok sinirli olduğunu anlattı: “ış için Düsseldorf’a gitmiştim. Paris’e geçmek üzere havaalanına geldim.



Uçak saatini beklerken alışveriş yapıyordum. Chanel marka krokodil çantam kaşla göz arasında çalındı. 38 bin Euro’ya satın almıştım. İçinde kıymetli eşyalarım da vardı. Polisi haberdar ettik.”

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