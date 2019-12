38 bedene 3 kilo kalmış

Hamileyken yoga yaptı

Üç ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren ünlü sanatçı Gülben Ergen, yedi aylık hamileyken erken doğum yaptı. İkiz bebekleri Ares ve Güney tam 40 gün hastanede kaldı. Ergen, ancak 40 gün sonra lohusalık diyetine başlayabildi. Doktoru Mustafa Karataş, Ergen'in doğumdan sonra 10 santim incelmesini sağlayan lohusalık diyetini ve vücudu toparlamak için uyguladıkları yöntemleri Sabah'a anlattı...Gülben Hanım'la ilk doğum ve ikinci çoğul gebelik sonrası bazı süreçleri birlikte atlattık. Doğal olarak ortaya çıkan bazı deformasyonları gidermek için çaba sarf ettik. Gülben Hanım, hamileliği boyunca kontrollü kilo almasını, Diyetisyen Doktor Gonca Güzel ile yaptığımız sağlıklı konsültasyonlarla başardı.İlk doğumunu takiben kat ettiğimiz yolu şimdi tekrarlıyoruz. Tedavisindeki tek fark; işleri biraz daha kolaylaştıran, 'Ultralyse' denilen zayıflamadaki yeni bir trend. Fakat kolaylaştırıcı faktörler olduğu kadar, zorlaştırıcı etkenler de var. En büyük etken ise ikiz doğum yapması... Ama yine de Gülben Hanım, beklediğimin üzerinde bir iyileşme gösteriyor.Emzirme döneminin sağlıklı ilerlemesi için süt kalitesi ve miktarını bozacak hiçbir tedavi uygulamıyoruz. Sonuç itibariyle Gülben Hanım için aslolan bebeklerin sağlığı ve gelişimiydi, ki koruyucu hekim olarak ben de bunun aksi yönde bir protokol izlemem. Estetik her zaman sağlığın arka penceresidir.İkiz bebekler dünyaya getirmesine rağmen vücudunun hızla düzelmesinin nedeni, seanslara ve söylenenlere harfiyen uymasıdır. Atlanmaması gereken bir gerçek de, genetik olarak aldığı iyi bir cilt mirasıdır. Bu faktör de işleri kolaylaştırıyor. Bu arada hamilelik dönemi ve sonrası her şeyin daha iyi ve hızlı ilerlemesi için doktoruyla da sürekli konsültasyon halindeydik. Ayrıca Gülben Hanım'ın ısrarla vazgeçmediği ve benim de desteklediğim ruh ve beden iyileştirici yoganın da kendisine büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.Gülben Hanım, diyetinde her zaman doğal ve organik gıdalar tüketti. Yağ kısıtlaması ve özellikle kırmızı etten ve salamura gıdalardan uzak durması, benim yürüttüğüm tedavinin sonuç vermesi açısından şarttı. Sebze ve meyveyi, bitkisel çayları düzenli ve eşit olarak bölmeye çalıştık. Tek tip bitkisel desteklere yönelmedi.Tatlı istediği zamanlarda kahverengi şeker ve yağsız sütle yapılmış sütlaç veya muhallebi yedi. Ama porsiyonlarını küçülttü. Ara öğünlerde tatlı yediği zaman, ana yemekte değişiklik yaptık.Meyve olarak çok şeker içeren muz ve incir hariç, bütün meyveleri yedi.Tüm gıdaları aldı, herhangi bir yasak koymadık. Sadece saatlerine çok dikkat etti. Kahvaltı; sabah, öğlen yemeği; öğlen saatlerini geçmeyecek şekilde ayarlandı. Ara öğünlerde bazen tatlı ile meyve yer değiştirdi.ULTRALYSE: Bir seansta iki-beş santim incelme sağlıyor. Düşük frekans ses dalgaları ile yağ hücresi küçültülüyor ve böylece istenilen bölgede daha rahat incelme sağlanıyor. Bu sistemle yağların vücuttan uzaklaştırılabilmesi için hastanın özel yağsız diyeti de uygulaması gerekir. Gülben Hanım Ultralyse ile 10 santim incelme sağladı. 38 beden olmasına tam üç kilo kaldı. Üç kiloyu da verdikten sonra çok daha güzel bir siluetle karışılaşacağımıza eminim.SCAN BODY İNDEKS: İyileşmenin ve yağ kaybının sürekli ölçülmesi, değerlendirilmesi zorunludur ve kayıt altında tutulmalıdır. Ergen'in istikrarı işimizi çok kolaylaştırdı.RADYOFREKANS: Cildin sıkılaşması ve diri görünmesi, en az yağ doku kaybı kadar önemlidir. Radyofrekans sıkılaşma konusunda en büyük yardımcımız oldu.Gülben Ergen de doğumdan sonra yaşadıklarını anlattı: "Mustafa Karataş'a çok güvenirim, çünkü değerlerime saygı duyar ve onlara öncelik tanır. Beslenmemle ilgilenir, tavsiyelerde bulunur, beslenme tarzımı ve vücut şeklimi iyi bilir. İlk hamileliğimden sonra, fazla kilolarımdan ve estetik olarak güzel durmayan çıkıntılarımdan çok rahatsızdım. Emzirme dönemi devam ederken katı rejim ve yağ yakan egzersizleri yapamadığım için yardıma ihtiyacım vardı ve Mustafa Bey'e geldim. Radyofrekans benim hayatımı kurtardı. Sonuca kimseler inanamadı. Bol su içtim, yürüdüm ve tabii ki yoga egzersizlerimi hiç bırakmadım. İkizleri dünyaya getirdikten sonra hemen kilo veremedim ama geçen ay televizyon programına başlayınca Mustafa Bey'in kapısını çaldım. Radyofrekansa ek olarak bana Ultralyse cihazını önerdi. Yine emzirebilecektim, çünkü sütün kalitesini etkileyecek bir risk yoktu. Bu yöntemde en büyük yasağım, yağ tüketmekti."