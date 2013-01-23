40 avukat örgüt suçlaması ile cezaevinde

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu 9 avukatın tutuklanması ile cezaevindeki avukatların sayısı 40'a yükseldi. Cezaevindeki avukatların büyük çoğunluğunu KCK yöneticiliği veya üyeliği ile suçlanan avukatlar oluşturuyor.

İşte cezaevindeki avukatların listesi