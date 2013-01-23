40 avukat örgüt suçlaması ile cezaevinde

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu 9 avukatın tutuklanması ile cezaevindeki avukatların sayısı 40'a yükseldi. Cezaevindeki avukatların büyük çoğunluğunu KCK yöneticiliği veya üyeliği ile suçlanan avukatlar oluşturuyor.
İşte cezaevindeki avukatların listesi
|
|
Suçlama
|
Kayıtlı olduğu baro
|
Asya Ülker
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Avni Güçlü Sevimli
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Barkın Timtik
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Bedri Kuran
|
KCK üyeliği
|
Mersin Barosu
|
Bekir Kaya
|
KCK
|
Van Barosu
|
Cemal Demir
|
KCK üyeliği
|
Van Barosu
|
Cengiz Çiçek
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
Cüneyt Caniş
|
KCK
|
Van Barosu
|
Doğan Erbaş
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Ebru Timtik
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Emran Emekçi
|
KCK yöneticiliği
|
İzmir Barosu
|
Faik Özgür Erol
|
KCK yöneticiliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Fuat Coşacak
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Fuat Turgut
|
Ergenekon Davası
|
İzmir Barosu
|
Gönül Erdem
|
KCK
|
İstanbul Barosu
|
Günay Dağ
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Hadice Korkut
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
İbrahim Bilmez
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
Kemal Kerinçsiz
|
Ergenekon Davası
|
İstanbul Barosu
|
Mehmet Bayraktar
|
KCK üyeliği
|
İzmir Barosu
|
Mehmet Deniz Büyük
|
KCK üyeliği
|
Bursa Barosu
|
Mehmet Sani Kızılkaya
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Mensur Işık
|
KCK üyeliği
|
Muş Barosu
|
Mizgin Irgat
|
KCK üyeliği
|
İzmir Barosu
|
Muharrem Erbey
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Muharrem Şahin
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Muhdi Öztüzün
|
KCK üyeliği
|
Batman Barosu
|
Mustafa Eraslan
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Naciye Demir
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
Ankara Barosu
|
Ömer Güneş
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
Sabahattin Kaya
|
KCK üyeliği
|
Van Barosu
|
Selçuk Kozağaçlı
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
Ankara Barosu
|
Serdar Öztürk
|
Ergenekon Davası
|
Ankara Barosu
|
Serkan Akbaş
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Servet Demir
|
KCK üyeliği
|
İzmir Barosu
|
Şakir Demir
|
KCK üyeliği
|
Siirt Barosu
|
Şaziye Önder
|
KCK üyeliği
|
Iğdır Barosu
|
Şükriye Erden
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Taylan Tanay
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu