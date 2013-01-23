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40 avukat örgüt suçlaması ile cezaevinde

ÇHD üyesi 9 avukatın tutuklanması ile birlikte cezaevindeki avukatların sayısı 40'a yükseldi

23 Ocak 2013 17:24

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu 9 avukatın tutuklanması ile cezaevindeki avukatların sayısı 40'a yükseldi. Cezaevindeki  avukatların büyük çoğunluğunu KCK yöneticiliği veya üyeliği ile suçlanan avukatlar oluşturuyor.

İşte cezaevindeki avukatların listesi

 

  Suçlama Kayıtlı olduğu baro
Asya Ülker KCK üyeliği İstanbul Barosu
Avni Güçlü Sevimli DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Barkın Timtik DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Bedri Kuran KCK üyeliği Mersin Barosu
Bekir Kaya KCK Van Barosu
Cemal Demir KCK üyeliği Van Barosu
Cengiz Çiçek KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
Cüneyt Caniş KCK Van Barosu
Doğan Erbaş KCK üyeliği İstanbul Barosu
Ebru Timtik DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Emran Emekçi KCK yöneticiliği İzmir Barosu
Faik Özgür Erol KCK yöneticiliği Diyarbakır Barosu
Fuat Coşacak KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Fuat Turgut Ergenekon Davası İzmir Barosu
Gönül Erdem KCK İstanbul Barosu
Günay Dağ DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Hadice Korkut KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
İbrahim Bilmez KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
Kemal Kerinçsiz Ergenekon Davası İstanbul Barosu
Mehmet Bayraktar KCK üyeliği İzmir Barosu
Mehmet Deniz Büyük KCK üyeliği Bursa Barosu
Mehmet Sani Kızılkaya KCK üyeliği İstanbul Barosu
Mensur Işık KCK üyeliği Muş Barosu
Mizgin Irgat KCK üyeliği İzmir Barosu
Muharrem Erbey KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Muharrem Şahin KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Muhdi Öztüzün KCK üyeliği Batman Barosu
Mustafa Eraslan KCK üyeliği İstanbul Barosu
Naciye Demir DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı  DHKP-C örgüt üyeliği Ankara Barosu
Ömer Güneş KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
Sabahattin Kaya KCK üyeliği Van Barosu
Selçuk Kozağaçlı DHKP-C örgüt üyeliği Ankara Barosu
Serdar Öztürk Ergenekon Davası Ankara Barosu
Serkan Akbaş KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Servet Demir KCK üyeliği İzmir Barosu
Şakir Demir KCK üyeliği Siirt Barosu
Şaziye Önder KCK üyeliği Iğdır Barosu
Şükriye Erden DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Taylan Tanay DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu

 

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