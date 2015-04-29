38-40 beden arası asistan arayan Kadir Çöpdemir: Ben etine dolgun seviyorum!

Radyocu Kadir Çöpdemir, internetten verdiği iş ilanı ile asistan aradığını duyurmuştu. İlanda aranan asistanın beden ölçülerinin 38-40 beden olarak belirtilmesi ayrımcılık diye nitelendirildi. Kadir Çöpdemir tepkiler üzerine "Büyük şirketler prezantabl derken ne istiyorlar? Benim ölçülerim 38-40 beden. Ben etine dolgun seviyorum, hayata bakış açım bu. Benim asistanım Monica Bellucci ile Candice Huffine arasında bir şey olmalı."

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Çöpdemir bu tepkilerle ilgili şunları da ekledi

'Bana hayatı zehir etmesin'

"Şeker, hpoglisemi ve kolit hastalıklarının bulunmamasını istedim. Çünkü ben çok sinirliyim, bir de asistanım asabi olursa milletin vay haline... Ben sadece huzurlu bir çalışma arkadaşı istiyorum. Bana hayatı zehir etmesin. Büyük kurumlar neden tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istiyorlar; akıl ve beden sağlığı işi yapabilecek durumda mı diye ..."

'Asistanımdan cinsi bir beklentim yok'

"Sırdaş derken ben iş hayatı içerisindeyim, paralar pullar konuşuluyor, anlaşmalar yapılıyor. Bu sırları sağda solda anlatmasın istiyorum. Yani benim asistanımdan cinsi bir beklentim yok" diyen Çöpdemir, ilanda önerilen maaşın az bulunmasıyla ilgili de "Bunu yazan insanların maaşlardan haberi yok galiba. Bu zaten başlangıç ücreti... Bildiği dillere, işine uyum sağlamasına göre ücret artar, yani performansa bağlı..." ifadelerini kullandı.

Kadir Çöpdemir'in asistan aradığı iş ilanı şöyle: