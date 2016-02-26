37'lik Klose sezonun ilk golünü Galatasaray'a attı!

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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Roma'da oynanan ve ev sahibi Lazio'nun 3-1 kazandığı Galatasaray maçında son golü, oyuna 70. dakikada dahil olan Alman futbolcu Miroslav Klose kaydetti. Klose bu goller 20 maçlık suskunluğunu da Galatasaray karşısında bozmuş oldu.

Polonyo asıllı 37 yaşındaki Alman futbolcu, 20 karşılaşmaya çıktığı 2015-2016 sezonundaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a karşı atmış oldu.

Tecrübeli futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada, "İki dakika oynasam bile futboldan hala keyif alıyorum. En son golümden bu yana çok zaman olmuştu. Bu yaşta sürekli form tutmak kolay değil. Özellikle bu sezon fazla süre bulamamışken" ifadelerini kullandı.