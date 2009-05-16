37'den sonra fahişe bile olamıyorsun!

Kadınlar yaş alırlar, yaşlanırlar. Peki erkekler, onlar nedense yaşlanmaz ötesi bunun farkına varmazlar. Üstüne üstlük henüz 40'larına yaklaşan bir kadının arzulanabiler olması onlar için çok mümkün değildir. Sadece ülkem erkeğinin gerçeği olmayan bu genel geçer yargılar nerelerde karşınıza çıkabilir diye hiç düşündünüzmü?



Köşeyazarı Ayşe Arman'ın bir okuru hâkim erkek bakışını, başından geçen bir olayla oldukça esprili bir dille anlatmış. İşte kamusal alanda 40'larına merdiven dayayan kadının, dişi olarak görülmediği o vaka:



"5 yılın var. Keyfini çıkar. Erkekler 45 yaşındaki bir kadınla kolay kolay yatmak istemez" diyen arkadaşımızın, yine de insaflı davrandığını düşündüm!



Sizin gibi Dubai'de yaşıyorum. Bundan 3 yıl önce bekar bir kız arkadaşım için vize başvurusunda bulunduk. Dubai'ye ilk defa gelecekti. Vizeyi alacak olan şirket bize dedi ki, "Arkadaşınız bekar mı? Sorun çıkabilir" Neden dedim. "Fahişelik hikayelerinden dolayı bekar kadınlara kolay vize vermiyorlar!"



Stresli bir bekleyişe girdik. Derken bigün, şirket heyecan için aradı: "Hallettik" dedi. "Şahane" dedi, "Nasıl becerdiniz/" "Arkadaşınız 37 olduğu için problem çıkarmadılar"



Gülmeye başladım. Ve kız arkadaşımı aradım. "Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber vizeyi aldık. Kötü haber, kızım bu yaştan sonra bizden orospu bile olmayacağına karar vermişler!(Ezgi)"



Selam Ezgi Anlattığın olay fırka gibi. Çok eğlendim okurken. Sağ ol, var ol. Mailinin devamanı yayınlamıyorum. Ama merak edenlere söyleyeyim. Ezgi ileri yaşlara kadar kendilerini çakı gibi görüp, kadınları 35'ten sonra atılabilir olarak değerlendiren erkeklerle dalgasını geçiyor. "Yine de arz talep meselesi " diyor. "25-30 yaşında bir erkek, 50 yaşında bir kadınla yatmak istemeyebilir ama 40-60 yaşında bir adam hâlâ isteyebilir. Acaba 50 yaşındaki bir kadın 60'ındaki bir ister mi ?