377 subay itirafçı oldu; yeni görev tanımı 'asistanlar'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) itirafçı olan 377 subayın ifadelerinden yola çıkarak, 'FETÖ' içinde bugüne kadar bilinmeyen yeni bir görev tanımının ortaya çıkarıldığı belirtildi. 'FETÖ’cülerin kullandığı hiçbir kaynağı kullanmayan, yeni isimlere ve yeni rehberlere ulaşıldığı aktarıldı. Yeni rehberlerde, ‘imam, abla ve abi’ gibi kodlamalara bir de ‘asistan’lar eklendi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberi şöyle:

Halen devlette, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) varlığı tartışma konusu olan ‘kripto FETÖ’cülerle’ ilgili çalışmalarda ilginç gelişmeler oldu. FETÖ’cülerin ortaya çıkarılmasında kullanılan ByLock başta olmak üzere okul, banka, örgüt evleri gibi hiçbir bağlantısı olmayan isimlere ulaşmak için çalışma yapılıyor. İstihbarat ekipleri, Cumhurbaşkanlığı’ndan bir ekibin de zaman zaman katıldığı çalışmalarda, kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için 377 itirafçı subayın verdiği bilgileri çapraz araştırmaya tabi tuttu.



Askeri öğrenciler

Bu çalışmada, Türkiye bölgelere ayrılarak tarama yapılıyor. FETÖ’nün bilinen ‘imam, abi, abla’ gibi görev kademelerinin yanı sıra, özellikle askeri okullardaki öğrencileri kontrol etmek ve diğer okullarla irtibat sağlamak için ‘asistan’ adı verilen yeni bir görev tanımının olduğu saptandı. Bu asistanların her birinin, bir askeri okuldan sorumlu olduğu, farklı bölgelerden gelen ‘şehirdışı talebe mesulü’ olarak adlandırılan diğer görevlilerle irtibat kurulmasının sağlandığı belirtildi.

Rehber taraması-mobese

Kriptoları ortaya çıkarmak için kullanılan özel bilgisayar programının yanı sıra, itirafçıların verdiği bilgilere dayanarak rehber taraması yapılıyor. İtirafçıların, kripto FETÖ’cü olduğunu iddia ettiği kişilerin, telefonları özel programla inceleniyor. Bu kişlerin, rehberlerindeki isimleri, kim olarak kaydettiklerine bakılıyor. Bu bilgiler, ‘özel bir programla’ örümcek ağı gibi yeni rehberlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve ilişki ağı da bu yolla teyit ediliyor. ByLock dahil bilinen hiçbir FETÖ haberleşme ağını kullanmayan bu kişilere ulaşmak için ‘rehber bilgilerine, vergi ve SGK kayıtlarına’ bakıldı. Büfe gibi yerlerden, ankesörlü telefonla arama yapanların MOBESE kayıtları takip edildi. Kimi ne sıklıkla aradıkları ortaya çıkarıldı.



Sivil evlere baskın

FETÖ’nün TSK’daki gizli kadrolarının ortaya çıkarılması çalışması devam ederken, bununla bağlantılı sivil faaliyetlerinin de izlemeye devam edildiği aktarıldı. Halen bazı sivil evlerde toplantılar yapıldığı, son birkaç operasyonda, aranan imamlardan birkaçının bunların takibiyle yakalandığı dile getirildi. FETÖ’nün daralan çembere rağmen halen faaliyet sürdürmeye çalıştığı, örgütün çözülmenin önüne geçmek amacıyla ayrılanlar için, “Yolda dökülenler”, “Ey itiraf adı altında itirafta bulunan talihsizler! Altın olmak varken, posa durumuna düşenler”, “2-3 günlük dünya hatırına, ahiretini kaybedenler” şeklinde mesajlar yolladıkları öğrenildi.