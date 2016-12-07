371 AVM'nin kaçının kirası TL kaçının döviz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AVM'lerin döviz yerine TL ile kiralanması çağrısına 1 haftada 6 AVM yanıt verdi. Böylece 371 AVM’nin bulunduğu Türkiye’de TL ile kira alanların sayısı 112’den 118’ye yükseldi. Kirayı dövizle alan 253 AVM’de ise TL’ye geçiş için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışveriş merkezi sahiplerine, "Kiraları TL ile alın" mesajı vermesinin ardından, 371 AVM’nin bulunduğu Türkiye’de 259 AVM’den 6’sı kiralarını TL’ye çevirdiğini duyurdu. Geri kalan 253 AVM’de ise TL’ye geçiş konusunda çalışmalar yapıldığı belirtilirken, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, "AVM’lerin yüzde 70’i döviz üzerinden kira alıyor. Bu sorunu çözmek için yatırımcı, perakendeci ve hükümet yetkilileri ile görüşmeler yapıyoruz. Çünkü bu konuda bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.



Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Türkiye’de son 20 yılda artan AVM yatırımları bugün 53 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. AVM kiraları, yönetimleri ve perakendecileri son 10 yıldır karşı karşıya getiriyor. 2016’da döviz kurlarının yükselmesiyle yeniden başlayan tartışma geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TL çağrısıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Bu çağrının ardından Nata Vega, ArenaPark, ArmoniPark, Kayseri Park AVM, Armada AVM ve Panora AVM kiralarını TL’ye çevirdiğini duyuran ilk AVM’ler oldu.

Kira sözleşmelerini TL'ye dönüştürme kararı aldılar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de bazı AVM’lerin hala dövizle kira aldığını öğrenmesinin ardından Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’yı telefonla aramış, kiraları TL olarak almaları gerektiğini söylemişti. Bunun ardından açıklama yapan Süleyman Çetinsaya, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte grubumuz bünyesinde bulunan ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri Park alışveriş merkezlerimizde kiraları TL cinsine çevirdik” açıklamasını yapmıştı. Ortakları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da bulunduğu Ankara’daki Armada ve Panora AVM de kiralarını TL’ye çevirdiğini duyurdu. Söğütözü İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın AVM kiralarının döviz yerine TL ile yapılması çağrısına kayıtsız kalmadıklarını ifade etti. Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık ise Nata Vega AVM’de çağrıya destek vermek amacıyla dövizle yapılan kira sözleşmelerini TL’ye dönüştürme kararı aldıklarını bildirdi.



Kirada TL’ye geçen AVM’ler

ArenaPark, ArmoniPark, Kayseri, Park AVM, Armada AVM, Panora AVM, Nata Vega. Türkiye’deki AVM’lerin sayısı: 371 Kiralarını TL olarak alan AVM sayısı: 118 Kira geliri dolar olan AVM sayısı: 107 Kira geliri euro olan AVM sayısı: 146 'KİRALAR 5 YILDA YÜZDE 122 ARTTI'



