370 bin Suriyeli öğrenci dersbaşı yapacak

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 70 bin Suriyeli öğrenci MEB’e bağlı okullarda sıralara oturacak. Geçici merkezlerde Suriyeli yaklaşık 370 bin mülteci öğrenci Türkiye’de eğitim görecek.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Türkiye’ye sığınan yaklaşık 2 milyon Suriyeli’nin eğitim çağına gelmiş çocukları için de ders zili yarın çalacak. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda 38 bin 757 Suriyeli öğrenci eğitim görürken bu sayı 2015-2016 eğitim öğretim yılında yaklaşık iki kat artarak 70 bine ulaşacak.

Kendi müfredatlarına uygun eğitim

Geçtiğimiz dönem geçici eğitim ve geçici barınma merkezlerindeki 199 bin öğrencilik kapasite ise 100 bin arttırılarak 299 bine çıkacak. Merkezlerde yaklaşık 370 bin öğrenci eğitim görecek. Sadece Suriyeli öğrencilerin eğitim alabilmesi için oluşturulan geçici barınma ve geçici eğitim merkezlerinde de dersler devam edecek. 2014-2015 eğitim döneminde geçici barınma merkezlerinde 8 bin 325’i okul öncesi, 45 bin 147’si ilkokul, 19 bin 536’sı ortaokul ve 9 bin 414’ü lise düzeyinde olmak üzere 82 bin 422 öğrenci kendi müfredatına uygun eğitim aldı. Şehirlerde oluşturulan geçici eğitim merkezlerinde ise okulöncesinde 4 bin 508, ilkokulda 59 bin 450, ortaokulda 32 bin 407, lisede 9 bin 400, toplamda 105 bin 765 mülteci öğrenciye eğitim imkanı tanındı.

50 yeni merkez

2014-2015 öğretim yılında barınma merkezlerinde 34, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 232 olmak üzere toplam 266 geçici eğitim merkezi oluşturuldu. Yeni eğitim-öğretim dönemi için en az 50 yeni geçici eğitim merkezi daha oluşturulması ve kapasitenin en az 100 bin kadar artırılması planlanıyor.

Sınıflar minik sığınmacılara açıldı

Uluslararası Şefkat Derneği, Suriyeli sığınmacıların çocuklarının dil ve uyum sorunu çektiklerini, eğitimden geri kaldıklarını göz önüne alarak bir proje geliştirdi. Dernek yöneticilerinin önerisi kabul edilirken İstanbul’daki bazı devlet okullarında sınıfların Suriyeli öğrencilere açılması benimsendi. Bunlar arasında bulunan Avcılar Atatürk Ortaokulu’nda kaydedilen öğrenci sayısının 710’u buldu. Okul Müdürü Polat Ercan hafta içinde Türk öğrencilerin eğitimlerini tamamlamasından sonra 15.30-20.30 saatleri arasında sınıfların Suriyeli ilkokul öğrencilerine açılacağını söyledi. Suriyeli öğrencilerin Türkiye’deki devlet okullarında eğitim görecekleri Arapça kitaplar okula ulaştırıldı.