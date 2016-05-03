370 bin çiftçi 30 bin liralık hibeye başvurdu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilmesine yönelik başlatılan ve köyden kente göçü tersine çevirmesi beklenen ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’na 20 günde 370 bin kişi başvurdu.

Ajans Haber’in haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, programa 13 Nisan itibarıyla başvuruların başladığını hatırlatarak, genç çiftçilerin programa yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Çelik, programın 3 yıllık bir süreci olduğunun altını çizerek, projeye bu yıl için 450 milyon lira bütçe ayrıldığını kaydetti.

12 Mayıs'a kadar devam edecek

Proje başvurularının 12 Mayıs'a kadar devam edeceğine dikkati çeken Çelik, bugüne kadar internet üzerinden ön başvuru yapan kişi sayısının 370 bine ulaştığını belirtti. Çelik, bunlar içerisinden evraklarını tamamlayarak il veya ilçe müdürlüklerine başvuran genç çiftçi sayısının 135 bin olduğunu aktardı. Bakan Çelik, internet üzerinden yapılan başvuruların 364 bininin hayvansal üretim amaçlı projeler olduğuna işaret ederek, söz konusu ön başvuruların 5 bin 700’ünün de bitkisel üretimi hedeflediğini bildirdi. Hayvansal üretim proje başvurucularının 134 bininin evraklarının il ve ilçe müdürlüklerine ulaştığını belirten Çelik, "Şehit, gazi, engelli, kadın ve eğitimli genç çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz” diye konuştu.





Hangi projeleri kapsıyor?





Söz konusu destekten yararlanabilmek için belirlenen proje konuları şöyle: “Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri, kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projeleri, bitkisel üretime yönelik, kapama meyve bahçesi tesisi projeleri, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projeleri, kültür mantarı üretimi projeleri, yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeler, coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler, coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeler.” Köye dönüşlerin önü açılabilir Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, hibeden yararlanmak için yaklaşık 7 bin kişinin müracaat ettiğini belirterek, “Başvuru sayısının 10 bini aşmasını bekliyoruz. Hizmetler ücretsiz sunuluyor. Hibeden, istenen şartları taşıyan herkes yararlanabilecek” dedi. Projenin köylerden kentlere göçten kaynaklanan sorunları büyük ölçüde gidereceğine inandığını vurgulayan Yılmaz, “Proje, köye dönüşlerin önünü açabilir” diye konuştu. Şehir hayatında heder oluyorlar Bilecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, başvuru süresi tamamlandığında il genelinde müracaat sayısının bin 300 civarında olmasını beklediklerini anlattı. Yıldız, “Genç nüfusumuz gerçekten şehir hayatında heder olmakta ve geçimini temin edemediği zaman da başka yerlere yönelmektedir. Bu amaçla güzel bir çalışma. Üretim yapabilecek kapasiteye sahip topraklarımız var” dedi. 45 yaş altı kimse köyde kalmamıştı Çanakkale’de faaliyet gösteren Truva Sulama Birliği’nin başkanlığını yürüten İlhan Ulus ise, köylerde 45 yaş altında kimsenin kalmadığını ifade ederek, “Proje, yeniden köyüne dönüp kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz için avantaj sağlayacak. Bunu değerlendiren gençlerin, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapma imkanı var. Bu sayede genç nüfusun köye dönmesi sağlanacak” değerlendirmesini yaptı.

Başvuru şartları neler?

-Kırsal alandaki 18-40 yaş arası gençler müracaat edecektir.Toplam nüfusumuzun yaklaşık yüzde 28’i kırsal alanda yaşamaktadır. Bununla birlikte bakanlığımız çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 18-40 yaş aralığındaki çiftçi sayısı 330 bin 412’dir. Bu da ÇKS’ye kayıtlı toplam çiftçi sayısının yüzde 13,46’sını oluşturmaktadır.

- Bu program kapsamında genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği verilecektir. Program 3 yıl süre ile uygulanmaya devam edecektir. (Bakanlar Kurulu Kararı üç yıl olacak şekilde yayımlanmıştır.)

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına destek verilecektir.

- Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanlar TİGEM tarafından temin edilecektir.

-Bitkisel üretim projelerinde traktör ve bahçe traktörü hariç, proje ihtiyacı olan diğer makine ve ekipmanlar destekleme kapsamına alınmıştır.

- Su ürünleri üretimi projeleri yüksek maliyetli olması ve ruhsat alma işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bu dönem program dışı tutulmuştur.

- Ayrıca su ürünleri üretim projeleri bakanlığımız IPARD (Avrupa Birliği) ve kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı (genel bütçe) kapsamında daha yüksek bedellerle desteklenmektedir.

- Kanatlı sektöründe ördek, kaz, hindi ve serbest tavuk yetiştiriciliği destekleme kapsamına alınmıştır.

- Başvurular tebliğ yayınlandıktan sonra 30 gün sürecektir.

Ön başvuru elektronik ortamda alınacak olup, başvuru dosyaları il ve ilçe müdürlüklerine elden teslim edilecektir.

- Genç çiftçilerin hiç bir şekilde proje hazırlama gideri olmayacaktır. Bakanlığımızca hazırlanan örnek proje ve büyüklükleri tavsiye niteliğinde duyurulacaktır. - İl ve ilçeler arasındaki proje ve bütçe dağılımı TÜİK verileri esas alınarak bilimsel kurallara göre yapılmıştır.

- Ülke genelindeki tüm başvurular, değerlendirme ve uygulamalar yazılım sistemi üzerinden anlık olarak bakanlık merkezinden izlenebilecektir.

- Hibe sözleşmeleri ilçelerde imzalanacaktır.

- Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacaktır (5’er puan)

- Coğrafi işaret olan ürünler ile yerli gen kaynağı olan ürünler ön plana çıkarılacaktır. Bu şekilde hayvancılık bölgelerine öncelik verilecektir.

- İl/içe merkezlerine uzak köylerden başvuranlar avantajlı olacaktır.

- Satın alma uygulamaları basit, kolay ve uygulanabilir olacaktır.

- Hayvancılık projelerinde yetiştiricilerin kendi aralarındaki alım-satımlar kabul edilecektir. Bu şekilde spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilecektir.

- Projelerin 2 yıl süre ile izlenmesi ve takibi yapılacaktır.

Merak edilen sorular

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından imzalanarak Başbakanlığa gönderilen “Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi” başvuruları için kayıt işlemleri başladı. Ön başvuru işlemleri internet üzerinden alınacaktır. Kırsal kesimde yaşayan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 18-40 yaş arasında bulunan genç çiftçilerimiz http://gencciftci.tarim.gov.tr/ adresine girerek kayıt olacaklar ve 12 Nisan – 11 Mayıs 2016 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Ayrıca başvuru dosyalarının 13 Nisan – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında il/ilçe Tarım Müdürlükleri proje yürütme komisyonlarına teslim edilmesi gerekmektedir. 1- Genç tanımı hangi yaşları kapsamaktadır? 18 – 40 yaş arası bu proje için genç olarak kabul edilmektedir. 2- Ben kırsal kesimde mi yaşıyorum? Nereden öğreneceğim? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına göre nüfusu 20.000’in altında olan şehirler kırsal kesim olarak kabul edilmektedir. ayrıca tüm köy ve mezralar kırsal kesim olarak kabul edilmektedir. Hibe Krediye başvuru yapmak isteyenlerin buralarda ikamet etmesi gerekmektedir. ülkemiz nüfusunun %28’i kırsal kesimde yaşamaktadır ve buralarda 330 Bin civarı çiftçimiz yaşamaktadır. Yaşadığınız yerin kırsal kesim olarak kabul edilip edilmediğini öğrenmek için ilçe tarım müdürlüğünüze başvurunuz. 3- Hibe Krediyi hangi alanlarda kullanabilirim? Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına destek verilecektir. 4- Büyükbaş veya küçükbaş hayvan alabilir miyim bu hibe kredi ile? Evet. Çoğu hibe programı canlı hayvan alımını kapsamazken, Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi programı canlı hayvan alımına izin vermektedir. Bu alımlar TİGEM tarafından temin edilecektir. 5- Bu kredi ile traktör alabilir miyim? Hayır bu kredi ile traktör alımına izin verilmemektedir. Fakat ihtiyaç duyulan diğer ekipmanlar alınabilmektedir. (süt sağma makinesi ..vs.) 6- Kadınlar bu krediden faydalanabilirler mi? Evet kadın çiftçilerimiz de bu krediye avantajlı şekilde başvurabilirler. Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacaktır (5’er puan) 7- Alım işlemlerini belirli yerlerden mi yapacağım, istediğim yerden alabilir miyim? Hayvancılık projelerinde yetiştiricilerin kendi aralarındaki alım-satımlar kabul edilecektir. Bu şekilde spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilecektir.