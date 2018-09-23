370 belediye başkanı Şanlıurfa'yı gezdi

ŞANLIURFA, (DHA)- TARİHİ Kentler Birliği (TKB) \'Şanlıurfa Buluşması\' için kente gelen 370 kentin belediye başkanı, tarlada isot toplayıp Harran ve Göbeklitepe\'yi ziyaret etti.

\'Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa Buluşması\' kapsamında Şanlıurfa’ya gelen Belediye Başkanları, meclis üyeleri, akademisyen ve kazı başkanlarına yönelik 4 günlük birçok etkinlik ve program düzenlendi. Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi\'nce konaklanarak, ağırlanan davetliler, programın son gününde ise tarlada isot toplayıp ardından kentin en önemli tarihi mekanları olan Göbeklitepe ile Harran’daki ören yerleri gezdirildi. Başkanlar, Şanlıurfa’da unutulmaz 4 gün yaşadı.

Belediye başkanlarını Şanlıurfa’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan isotun önemine değinerek, \"Şanlıurfa mutfağının hammaddesi ana öğesi olan isot, bizler için çok önemli. İsot, Urfamız için evlerimiz için tam da bir kültür öğesidir. Annelerimiz isotu elleri ile parçalar içindekilerini ayrıştırarak evlerin damlarında ve hazırlanmış alanlarda kurutmaya bırakırlar. Kızgın Şanlıurfa sıcakları isotun nemini aldıktan sonra pul biber ve isot salçası haline gelmesi için güzel bir uğraş başlar. Bu, her yıl olan bir olaydır. Daha sonra önümüzdeki kış günlerinde gelen misafirlerimize yapılan yemeklerde isot başrolde yer alır ve yapılan yemeklere lezzet katar. Yine aynı şekilde çiğköftenin ana maddesini yine isot teşkil eder. İsotun sağlık yönünde faydaları var\" dedi.

Anadolu’nun güzelliklerinin, farklıklardan geçtiğini anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

“Her coğrafyamız zengindir. 12 bin yıllık bu ülkemiz, birçok alanda bize kültürel zenginlik vermiştir. Önemli olan bu kültürlerimizi yaşatmamız ve geleceğe taşımamızdır. Tarihi Kentler Birliğimiz gerek somut, gerekse somut olmayan varlıkları içerisine alarak onu geliştirerek koruma bilinci ekler daha sonrada geleceğe taşıması için gerekli olan her türlü tedbiri alır. Bunu başaran siz değerli Belediye Başkanları arkadaşlarımızsınız. Türkiyemizde büyük bir heyecan var ve bu hepimizi umutlandırıyor. Çünkü geçmişine sahip çıkmayan bir toplum geleceğe doğru bir şeklide yürüyemez. Şanlıurfa’nın kültürünü ve tarihi yerlerini, çarşılarını, evlerini, mimarisini ve yaşam şekillerini görmek istiyorsanız en az Şanlıurfa\'da 4, 5 günlük bir gezi programı yapmanız gerekmektedir. Şanlıurfa misafirperver bir şehir misafirini ağırlamasını bilir ve baş üstünde tutar.\"



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