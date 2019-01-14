37 yıllık firari 'militan' Cesare Battisti yakalandı

Övgü Pınar

Roma

İtalya'da 1970'lerde işlenen 4 cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edilen eski 'komünist militan' Cesare Battisti, 37 yıllık kaçak hayatının ardından Bolivya'da yakalandıktan sonra bugün ülkesine getirildi.

64 yaşındaki Battisti, İtalya'da siyasi şiddet ve terör olaylarına sahne olan "Kurşun Yılları" döneminde "Komünizm için Silahlı Proleterler" (PAC) örgütüne üyeydi.

1979'da yasaklı PAC örgütüne üyelikten suçlu bulunan Battisti, 1981'de hapisten kaçmıştı.

Fransa ve Meksika'nın ardından Brezilya'ya kaçan Battisti'nin yargılanmasına gıyabında devam edilmiş ve 4 cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

İtalya'nın yıllardır iadesi için mücadele ettiği Battisti'ye, 2010 yılında Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından sığınmacı statüsü verilmişti.

Bu gelişme İtalya ile Brezilya arasında krize yol açmış, İtalya bu ülkedeki büyükelçisini geri çekmişti.

Bolsonaro 'iade' sözü vermişti

Brezilya'da 1 Ocak 2019'da devlet başkanlığı görevine başlayan aşırı sağcı Jair Bolsonaro ise "Brezilya solu tarafından sevilen terörist Cesare Battisti'yi" iade etme sözü vermişti.

Ülkede yönetimin değişmesinin ardından Brezilya'dan kaçtığı anlaşılan Battisti cumartesi günü Bolivya'da yakalandı.

İtalyan hükümetinin gönderdiği bir uçakla güvenlik görevlileri eşliğinde dün İtalya'ya doğru yola çıkan Battisti, pazartesi günü Roma'ya ulaştı.

Milano Başsavcısı Roberto Alfonso, "teknoloji sayesinde", internette bıraktığı izin takip edilmesiyle yakalandığını açıkladı.

Battisti'nin Roma Ciampino Havalimanı'ndan uçaktan indirilmesinin ardından Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Adalet Bakanı Alfonso Bonafede basına kısa bir açıklama yaptı.

Salvini: Hapiste çürüyecek!

Battisti'nin Roma Ciampino Havalimanı'nda uçaktan indirilmesinin ardından İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Adalet Bakanı Alfonso Bonafede basına kısa bir açıklama yaptı.

Polis üniforması giymesi dikkat çeken İçişleri Bakanı Salvini, "dünya genelinde uluslararası siyasi atmosferin değişmesi sayesinde" Battisti'nin 37 yıllık firarının son bulduğunu söyledi. Salvini, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya da özellikle teşekkür etti.

Adalet Bakanı Bonafede "Bugün dünyaya verdiğimiz mesaj, kimsenin İtalyan adaletinden kaçamayacağıdır" dedi. Bonafede, Battisti'nin ömür boyu hapis cezası çekeceğini de ekledi.

Salvini, Corriere TV'ye yaptığı açıklamada da "(Battisti) hapiste çürüyecek. Bugün bazı gazeteler bir bakanın böyle konuşmaması gerektiğini yazmış ama olsun, hapiste çürüyecek!" dedi.

"Hükümet iadeyi defileye çevirdi"

İtalyan Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise ülkesinin bakanlarının Battisti'yi karşılamak için havaalanında "kuyruğa girmesini" eleştirdi. Tajani, hükümeti, Battisti'nin iadesini "defileye çevirmekle" suçladı.

Öte yandan Battisti'nin Bolivya'da yakalanmasının ardından, henüz sığınma talebi değerlendirilirken, hızla İtalya'ya iade edilmesinin hak ihlali teşkil ettiği de savunuluyor.

Bolviya basınındaki habere göre, Battisti'nin sığınma talebi sonuçlanmadan apar topar ülkeden çıkarılması, aralarında ülkenin Ombudsmanı'nın da bulunduğu bir kesimin tepkisini çekti.

"Bolivya, ABD'ye de sinyal gönderdi"

İtalyan haber ajansı AGI de, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in, Battisti'yi hızla İtalya'ya teslim etmesinde, ABD'den iadesini istediği eski Devlet Başkanı Gonzalo Sanchez de Lozada vakasının da etkili olduğunu iddia etti.

Ajansın haberinde, Morales'in Battisti'yi İtalya'ya iade ederek "ABD'ye de sinyal gönderdiği" belirtildi.

Cesare Battisti'nin cezasını çekmek üzere Sardinya adasındaki Oristano Cezaevi'ne gönderilmesi bekleniyor.