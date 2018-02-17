37 yıldır süren arazi davası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, babasının vasiyeti üzerine 24 yaşında kendilerine ait olduğunu ileri sürdüğü 200 dönümlük arazi için dava açan İsmail Tüzel (61), 37 yıldan beri davanın sonuçlanmadığını söyledi. Dava sonucunu göremeden ölmek istemediğini söyleyen İsmail Tüzel, \"Devamlı hakim değişiyor. Her gelen dosyayı baştan inceliyor. Elimizde tapularımız var, artık dava sonuçlansın\" dedi.

İsmail Tüzel, dedesinden kalan Solak köyü yakınındaki 200 dönümlük arazi için 37 yıl önce babası Nuri Tüzel\'in vasiyeti üzerine dava açtı. Ereğli Kadastro Mahkemesi\'nde görülen dava, ortalama 2 yılda bir değişen hakimlerin yaptığı keşifler, itirazlar ve aile arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bugüne kadar sonuçlanamadı. İsmail Tüzel, davayı 24 yaşında açtığını şu an ise 61 yaşında olduğunu söyleyerek dava sonucunu göremeden ölmek istemediğini söyledi.

Davanın bir türlü sonuçlanamaması nedeniyle birçok akrabasıyla arasının açık olduğunu anlatan İsmail Tüzel, \"Solak köyündeki yerlerimizi bizim oradaki akrabalarımız, kendi adlarına kayıt yaptırmış. Biz de itiraz ettik, kadastro mahkemesine dava açtık. Kadastro mahkemesi, 37 yıldır devam ediyor. Sonuçlanmadı ve hakkımızı da alamadık. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, hakkımı istiyorum. 37 yıl sürmesine sebep devamlı hakim değişiyor. Dosyaları incelemek istiyorlar. Parseller de fazla olduğundan dolayı bir seferde keşfini yapamadığını söylüyor. Elimizde tapularımız var. Tapularımız olmasa, mahkeme bizi bir celsede reddeder. Mantıklı olarak düşünürsek, \'niye itiraz ettiniz siz\' der. Karşı taraf sürekli bu yerin bizim olmadığını, kendilerinin olduğunu söylüyorlar. Bizim elimizde delillerimiz var. O sülaleden geldiğimize dair elimizde tapu kayıtlarımız var, verasetimiz var\" dedi.

\'ADALET YERİNİ BULSUN\'

Babasının vasiyetini yerine getirmek istediğini belirten Tüzel, \"Bu dünyadan öbür tarafa geçeceğiz. Hala daha hak yerini bulmadı. Benim dedem Çanakkale\'de şehit olmuş. Şehit torunuyum ben. Babam kırk günlükmüş dedem savaşa gittiği zaman. Ben de babamın vasiyetini yerine getirmek istiyorum. Hakkımızı istiyoruz. Adalet yerini bulsun\" diye konuştu.

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