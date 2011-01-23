-37 YIL SONRA DOSTÇA KUCAKLAŞTILAR İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci bölümünü yerinde incelemek ve haber yapmak için Türkiye'den yola çıkan ve Lefkoşa Haspolat yakınlarında esir düşen 10 Türk gazeteciden biri olan Mete Akyol ile onları tutulacakları yere götürmekle görevli olan Rum subayı Takis Çagaris 37 yıl sonra İstanbul'da dostça kucaklaştılar. THY ait uçakla Atina üzerinden İstanbul'a eşi Rozita ile birlikte gelen Takis Çagaris'i, Atatürk Havalimanı'nda Mete Akyol ve eşi Gülçin Akyol çiçekle karşılaştı. Birbirleriyle hasretle kucaklaşan Akyol ve Çagaris 37 yıl öncesine dönerek anıları tekrar yaşadılar. Akyol, ''Çagaris'in şahsında bir düşman subayını değil dost tanıdım'' dedi. Savaş koşullarında tanıştığı Çagaris ile 2010 yılı ağustos ayından bu yana bir belgesel çekimleri için telefonda konuşmaya başladıklarını belirten Akyol, ''37 yıl önceki dostluğu telefonla yeşerttik şimdi de kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını duyuyorum'' dedi. Akyol, Çagaris ile savaş koşullarında çok medeni bir ilişki kurduklarını ve Çagaris'in bir çok olayda hayatlarını kurtardığını anlattı. Takis Çagaris ise ''Sen bizim ailemizin kahramanımızsınız'' diye karşılayan ve kendisine teşekkür eden Akyol'un eşi Gülçin Akyol'a, ''Ben bir askerdim ama asker demek öldüren demek değildir. Aynı zamanda kurtaran demektir. Ben ikinci bölümünü uyguladım'' diye konuştu. Çagaris, 37 yıl önce yaşadıklarını şöyle anlattı. ''Yanlışlıkla bizim topraklarımıza girmiş olan bir grup gazeteciyi görevimiz gereği alıp Limasol'a cezaevine götürmek üzereydim. Yolda EOKA-B denilen bir terör örgütü üyeleri bir kaç kez yolumuzu kesti. Ve (içerideki tutsakları bize vereceksiniz) deyip orada öldüreceklerini söylediler. Ben de hayatımı tehlikeye attığımı biliyordum; seve seve yaptım ve elimdeki emanetleri onlara vermedim. Ellerimle Limasol'a teslim ettim. Emniyete teslim ettikten sonra da oradan gelip almak istediler. Onlara da dayattım. (Vermeyeceğiz) dedim. 2 yıl önce yazdığım kitapta bütün bunları anlattım. Gazetecileri buradaki emniyet müdürüne teslim ettiğime dair müdürden aldığım makbuz bile elimdedir. Kitabımda o makbuz da var. Her iki taraf ta olmasını istemediğimiz ve olduğuna inanmak istemediğimiz bir takım olaylara neden olabiliyorlar. Ama ben de elimden geldiğince sadece gazeteci grubunu kurtarmakla kalmadım başka Türk gruplarını da kurtardım ve bundan gurur duyduğumu söyleyebilirim.'' Takis Çagaris fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu sözlerine ekledi. Gazeteci Mete Akyol ve Takis Çagaris'i 37 yıl sonra ''Meçhul Tutsaklar'' adlı belgeseli için bir araya getiren haber programcısı Cem Kar da belgeselde, esir düşen ve meçhul olan Kıbrıslı Türkler ile harekatı dünyaya duyurmak için Türkiye'den gelen gazetecilerin kader birlikteliği ve kurtuluş hikayesinin konu edildiğini söyledi. Kar, esir alınan gazetecilerin 80 Türk'ün daha kurtulmasını sağladığını ve bunun belgeselde anlatıldığını da kaydetti.