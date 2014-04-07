37 yaşındaki modacı, Amerikalı karısını Bodrum'da öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 37 yaşındaki modacı İhsan Bora Sengir, Amerikalı eşi 39 yaşındaki Easter Parker Sengir'i bıçaklayarak öldürdü. Çiftin bir yaşındaki oğulları yakınlarına teslim edildi.

İhsan Bora Sengir, iki hafta önce kiraladıkları Gümüşlük Mahallesi, Özgüvendik Sokak'taki villarında önceki akşam eşiyle yemek yedikten sonra alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, saat 00.30 sıralarında, masadaki ekmek bıçağını kapan İhsan Bora Sengir, öğretmenlik yapan eşini boğazı ve göğsünden yaraladı. Aşırı kan kaybeden Easter Parker Sengir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından bayıldığı öne sürülen İhsan Bora Sengir, dün sabah evlerine gelen kız kardeşinin zili çalmasıyla kendine geldi. Jandarmayı arayan İhsan Bora Sengir, teslim oldu. Sengir, jandarmadaki ifadesinde, "Yemekte tartıştık. İkimiz de alkollüydük. Kızıp, bana tabak ve bardakları fırlatıp, küfür etmeye başladı. Ben de korkutmak için bıçağı rastgele savurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Sengir gözaltına alındı.

