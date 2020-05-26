37 yaşındaki kaleci Gary Maley'in kaderi Twitter'daki oylamaya bağlı!

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki file bekçisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için Twitter'da anket başladı. Maley'nin kaderi anket sonucuna göre belli olacak.

Kulübün resmi Twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley'yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.



48 saat boyunca sürecek olan ankete 13 saatte 120 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65.8'i Gary Maley'nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.



"Sizlere kaleci Gary Maley'nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.