37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım'da başlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım'da kapılarını açacak. Fuar, bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği yapılacak.

Selim İleri'nin "Onur Yazarı" olduğu fuar kapsamında düzenlenen imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla bir araya gelirken, Mustafa Kemal Atatürk de "Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" kapsamında fuar açılışında anılacak.

Everest Yayınları ve TÜYAP tarafından düzenlenen "Selim İleri Edebiyatı" panellerinin 10 Kasım'daki Doğan Hızlan'ın yönettiği ilk oturumuna, Ayşe Sarısayın, Gül İrepoğlu, ve Beşir Ayvazoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Türkan Şoray'dan "Arkadaşım Selim" söyleşisi

Oturumun ikinci paneli ise 18 Kasım'da Metin Celal'in yönetimi ve Turhan Günay, Atilla Birkiye, Fatih Altuğ, Handan İnci ve Filiz Aygündüz'ün konuşmalarıyla gerçekleşecek.

Bu paneli ise Eray Ak'ın yöneteceği, Jale Sancak, Sibel Oral, Onur Caymaz ve Burcu Aktaş'ın konuşmacı olacakları, "Selim İleri ve Sonraki Kuşaklar" paneli takip edecek.

Faruk Şüyün'ün yöneteceği 11 Kasım'daki "Arkadaşım Selim" söyleşisinin konuğu Yeşilçam'ın "Sultan"ı Türkan Şoray olurken, Türkiye Yayıncılar Birliği ile birlikte ilk kez organize edilen illüstratör ve yayıncıların buluşacağı etkinliğe, 64 illüstratör ve 35 yayıncı katılacak.

Fuarın özellikle genç kuşak okurlarına yönelik tasarlanan yeni etkinlik alanında, gençler için farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Fuarda, seçme metin ve fotoğraflardan oluşan "Arkadaşım Selim" sergisinin yanı sıra, yakın zamanda hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler sergisi de "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" boyunca açık kalacak.

ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 18 Kasım'da sona erecek.