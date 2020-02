İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali'nin afişi belli oldu. Çeşitli film karakterlerinin minyatür tekniğiyle resmedildiği afiş, sanatçı Murat Palta’nın imzasını taşıyor.

Festivallerinin tanıtım afişlerinde farklı sanat dallarının önemli isimleriyle çalışan İKSV, 37. İstanbul Film Festivali’nin afişinde de genç sanatçı Murat Palta’nın minyatürlerine yer verdi. “Minyatür Tekniğiyle Film Afişleri” isimli lisans bitirme tezi ile başladığı çalışmalarına, Osmanlı motifleri ve çağdaş Batılı sinemayı birleştirdiği deneysel eserler ile devam eden sanatçı Murat Palta, minyatür tarzıyla oluşturduğu 37. İstanbul Film Festivali afişinde Otomatik Portakal, Arabesk, Donnie Darko, İpekçe, Elm Sokağında Kâbus, Yedinci Mühür ve Oz Büyücüsü gibi sinema tarihinin kült filmlerinden karakterlere yer verdi.

"Çalışmalarımın böyle bir projede yer alması mutluluk verici"

Murat Palta, çalışmalarının 37. İstanbul Film Festivali’nin projesinde yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“Çalışmalarımın, İstanbul’da gerçekleşen uluslararası nitelikteki bir festivalde ve böyle bir projede yer alması mutluluk verici. Çalışmalarımda kullandığım dünya sinemasının minyatür tarzıyla resmedilmesindeki mantık aynı şekilde bu afişte de yer aldı. Festivalde gösterilecek ya da gösterilmese dahi sinema tarihi açısından önemli sayılan yerli ve yabancı film karakterleri bu festivalin afişinde bir araya geldi.”

Murat Palta

Murat Palta, 2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'da çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

2013 yılında Cezayir, Tlemcen'de Minyatür ve Tezhip Sanatı atölye çalışmasına katıldı, Nour Festival of Arts (Londra) ve Cinephiliac: Art Transcending Technology & Motion (Philedelphia) gibi farklı uluslararası sanat festivallerinde yer aldı.

2014 yılında ilk solo sergisi olan “Murat Palta: Cult Hollywood movies as Ottoman miniatures” (Bagnacavallo Şehir Müzesi, Bagnacavallo, İtalya) sonrasında 2015 yılında “Tasvir-i Beyaz Perde” isimli ikinci kişisel sergisini x-ist’te açtı. 2015 yılında Savina Gallery’deki (St. Petersburg, Rusya) "Incarnated By Words" adlı kişisel sergisinde yapıtlarını sergiledi. Son sergisi “Gods, Monsters and Men” ise 2018 yılında x-ist’te yer aldı.

Art Dubai 2016 & 2018 ve Contemporary İstanbul 14, 15 & 16’da yer aldı.

Palta, “x-tension” (Office 4200, Bursa, 2015), “Bir Endülüs Köpeği üzerine çeşitlemeler” (x-ist, 2015) ve "Kitsch ou pas kitsch" in ICI (Institut des Cultures d'Islam, Paris, France) grup sergilerinde yer aldı.

Festival biletleri 24 Mart’ta satışta

37. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç ustalara, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlerden klasik başyapıtlara zengin bir program sunacak. Yaklaşık 20 bölümde 180’e yakın filmin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşi ve atölye çalışmaları, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle festival 12 gün boyunca İstanbul’da sinema heyecanını yaşatacak.

Sinemaseverler İstanbul Film Festivali biletlerini 24 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarında açılacak gişelerden satın alabilirler.

Üyelikleriyle İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen Lale Kart üyeleri biletlerini 20 Mart Salı günü 10.30’dan itibaren alabilirler.