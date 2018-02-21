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Kültür-Sanat

37. İstanbul Film Festivali'nin afişi belli oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 37

21 Şubat 2018 14:58

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali’nin afişi belli oldu.
Festivallerinin tanıtım afişlerinde farklı sanat dallarının önemli isimleriyle çalışan İKSV, 37. İstanbul Film Festivali’nin afişinde de genç sanatçı Murat Palta’nın minyatürlerine yer verdi. “Minyatür Tekniğiyle Film Afişleri” isimli lisans bitirme tezi ile başladığı çalışmalarına, Osmanlı motifleri ve çağdaş Batılı sinemayı birleştirdiği deneysel eserler ile devam eden sanatçı Murat Palta, minyatür tarzıyla oluşturduğu 37. İstanbul Film Festivali afişinde Otomatik Portakal, Arabesk, Donnie Darko, İpekçe, Elm Sokağında Kâbus, Yedinci Mühür ve Oz Büyücüsü gibi sinema tarihinin kült filmlerinden karakterlere yer verdi.

\"ÇALIŞMALARIMIN BÖYLE BİR PROJEDE YER ALMASI MUTLULUK VERİCİ\"
Murat Palta, çalışmalarının 37. İstanbul Film Festivali’nin projesinde yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Çalışmalarımın, İstanbul’da gerçekleşen uluslararası nitelikteki bir festivalde ve böyle bir projede yer alması mutluluk verici. Çalışmalarımda kullandığım dünya sinemasının minyatür tarzıyla resmedilmesindeki mantık aynı şekilde bu afişte de yer aldı. Festivalde gösterilecek ya da gösterilmese dahi sinema tarihi açısından önemli sayılan yerli ve yabancı film karakterleri bu festivalin afişinde bir araya geldi.”

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