37. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülleri sahipleri belirlendi.

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin ile yönetmen Aram Gülyüz’e verilecek. Atlas sinemasının müdürü Cevdet Pişkin’e de Sinema Emek Ödülü verilecek. Ödüller, 6 Nisan Cuma gecesi yapılacak 37. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde takdim edilecek.

Sinemaya adanmış bir ömür: Perihan Savaş

Henüz 7 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’ne giren Perihan Savaş çocuk oyuncuları seslendirerek sinemaya atıldı. 1971’de, 16 yaşında merhaba dediği sinema kariyerinde 130 film ve TV dizisinde rol aldı. “Bedrana” ile ilk çıkışını yaptığı kariyerinde, “Esir Hayat”, “Kaşık Düşmanı”, “Kırlangıç Fırtınası”, “Sosyete Şaban”, “Sis”, “İpekçe”, “Karılar Koğuşu”, “Köpekler Adası” gibi birçok film; “Mahallenin Muhtarları”, “Ana Kuzusu”, “Karakolda Ayna Var”, “Fırtına Hayatlar”, “Yaprak Dökümü”, “Gazi”, “Sırat”, “Bedel” ve yayını süren “Çukur” gibi birçok dizi ve tiyatro oyunuyla izleyenlerinin gönlünde taht kurdu.

Yapıtları sinemaya en çok uyarlanan yazar: Osman Şahin

Hasan Hüseyin Yalvaç’ın “Türkiye’nin Cengiz Aytmatov’u”, Tahsin Yücel’in “yazınımızı zenginleştiren özgün öykücülerimizden” dediği Osman Şahin yapıtları sinemaya en çok uyarlanan yazar oldu ve özgün film öyküleri de dahil olmak üzere yapıtlarından sinemaya tam 23 film aktarıldı. Osman Şahin’in can verdiği sinema filmleri 60'ın üzerinde film festivaline katıldı, 35 ödül kazandı. Yılmaz Güney’in “sen hiç farkında değilsin ama sen tam bir sinemacısın, babam” dediği Osman Şahin’in başta Bilge Olgaç olmak üzere birçok saygın yönetmenle işbirliğinden çok özel filmler ortaya çıktı. “Kızgın Toprak”, “Kibar Feyzo”, “Adak”, “Derman”, “Ayna”, “Züğürt Ağa”, “İpekçe”, “Kurşun Adres Sormaz”, “Avcı” bu filmlerden bazılarıdır.

Yeşilçam’ın en üretken muzip yönetmeni: Aram Gülyüz

Yönetmen Yılmaz Atadeniz’in “hayatımda bu kadar becerikli ve pratik bir yönetmen görmedim”, oyuncu Ayla Algan’ın “komedi oynamayı bana hem sevdirdi hem öğretti”, oyuncu Ediz Hun’un “kamera karşısındaki sanatçıdan en üstün verimi alabilecek yönetmen” sözleriyle övdüğü Aram Gülyüz, 1960 yılında başladığı meslek yaşamında 140 film yönetti, bir yılda en çok film çekme rekorunu elinde tutan yönetmen oldu. Ayşecikler’den melodramlara, avantürden Western’e, komediden müzikale neredeyse her türü deneyerek, “Abidik Gubidik”, “Temem Bilakis”, “Hüseyin Baradan Çekilin Aradan”, “Saffet Beni Affet” gibi deyişleri icat eden popüler bir sinema ustası…

Sinema tutkunlarının aradığı yüz: Cevdet Pişkin

1954’te İstanbul’a geldikten bir yıl sonra, Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde bulunan Ar Sinemaları’nda büfede çalışmaya başladı. 25 yıl Saray Sineması’nda, bu sinema kapandıktan sonra ise 10 yıl kadar Kent Sineması’nda müdürlük yaptı. 20 yıldan bu yana ise Atlas Sinemaları’nda Mesul Müdür olarak devam ediyor. İstanbul Film Festivali, 62 yıldır içinde bulunduğu sinema camiasına yapmış olduğu katkılardan dolayı Cevdet Pişkin’e "Sinema Emek Ödülü"nü verme kararı aldı.

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