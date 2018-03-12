37. İstanbul Film Festivali "Köprüde Buluşmalar" filmleri belirlendi

Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 37. İstanbul Film Festivali sırasında düzenlenen ve Türkiye ile komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, 6-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular olmak üzere üç farklı başlık altında projelerin ve filmlerin seçildiği Köprüde Buluşmalar kapsamında post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı Work in Progress’e seçilen filmler; ve Türkiye’nin komşu ülkelerinden sinemacılar ve film kurumları arasında yeni işbirliklerine önayak olmak amacı ile kurulan Komşular platformuna seçilen projeler belirlendi. Film Geliştirme Atölyesi’ne seçilen filmler ise Şubat ayında açıklanmıştı.

Köprüde Buluşmalar Atölyeleri’nin ödülleri 13 Nisan gecesi düzenlenecek kapanış resepsiyonunda açıklanacak.

Uluslararası işbirliklerini ivmelendirecek platform: Komşular

Köprüde Buluşmalar’ın 10. yılında Türkiye’nin komşu ülkelerinden sinemacılar ve film kurumları arasında yeni işbirliklerine önayak olmak amacı ile başlattığı Komşular platformuna aralarında İran, Azerbaycan, Suriye ve Gürcistan’ın olduğu komşu ülkelerden atölyeye katılacak 5 uzun metraj film projesi belirlendi.

Ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için zemin hazırlamayı hedefleyen bu atölyeye, komşu ülkelerden projeler ve sinema profesyonelleri davet ediliyor.

Komşular Platformu’na Seçilen projeler:

Azerbaycan / Clouds On Leashes (Yönetmen: Gunel Eva, Yapımcı: Maria Ibrahimova – Cinex Productions)

Gürcistan / The Empty House (Yönetmen: Rati Tsiteladze, Yapımcılar: Rati Tsiteladze, Nino Varsimashvili – Artway Film)

İran / Siyah Sefid (Yönetmen: Sohail Afiat, Yapımcılar: Arto Sebastian, Karoline Henkel – Wood Water Films, Ortak Yapımcı: Zeynep Köprülü – Periferi Film)

İran / Pas Farda ( Yönetmen: Hamed Rajabi, Yapımcı: Etienne de Ricaud - Caractères Productions)

Suriye / Le Retour (Yönetmen: Meyar Al Roumi, Yapımcı: Xavier Rocher - La Fabrica Nocturna Productions)

Komşular ödüllerinin sahipleri uluslararası jüri ile yapılacak toplantıların ardından belirlenecek.

Komşular Ödülleri:

8000 Avro CNC Ödülü

Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü

Post-Prodüksiyon aşamasındaki filmlere destek: Work in Progress

Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı Work in Progress’e seçilen filmler de belirlendi. Köprüde Buluşmalar seçici kurulu tarafından değerlendirilen başvurular arasından seçilen 5 kurmaca ve 1 belgesel uzun metraj film Work in Progress’te uluslararası sunumlarını yaparken filmlerini tamamlamak için destek arayacak.

Work in Progress’e Seçilen Filmler:

Come Rain Or Shine (Yönetmen: Zeynep Güzel, Yapımcılar: Selin Murat, Zeynep Güzel)

Evimizin Arka Bahçesi (Yönetmen: Teymûr Evdikê, Yapımcı: Mehmet Kamîk)

Güvercin Hırsızları (Yönetmen: Osman Doğan, Yapımcı: Sinan Sertel – Fanus-u Hayal)

İçerdekiler (Yönetmen: Hüseyin Karabey, Yapımcılar: Hüseyin

Karabey – Asi Film , Caner Cindoruk, Gizem Erman Soysaldı)

Saf (Yönetmen: Ali Vatansever, Yapımcı: Selin Vatansever

Tezcan – Terminal Film , Ortak Yapımcılar: Harry Flöter, Jörg

Siepmann – 2 Pilots Film, Anamaria Antoci – 4 Proof Film)

Son Çıkış (Yönetmen: Ramin Matin, Yapımcılar: Emine Yıldırım, Oğuz Kaynak – Giyotin Film)

Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları 12-13 Nisan’da yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, medya temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak. Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.

Filmlerin Yapımcılarına Verilecek Work in Progress Ödülleri:

Color Up Post-prodüksiyon Ödülü

Başka Sinema Ödülü

Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü

Paz Dijital iletişim Ödülü

Köprüde Buluşmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

onthebridge@iksv.org

film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar

facebook.com/koprudebulusmalar

twitter.com/koprudebulusma

İstanbul Film Festivali’ni takip etmek için:

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