37. İstanbul Film Festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin 37’ncisi 6 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.

37. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç ustalara, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlerden klasik başyapıtlara zengin bir program sunuyor. Festival, 18 bölümde 200’e yakın film gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle 12 gün boyunca sinema heyecanını yaşatacak.

ONUR VE EMEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

37. İstanbul Film Festivali’nde kırmızı halı heyecanı 6 Nisan Cuma akşamı, Lütfü Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda yaşanacak. Festivalin Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra teşekkür plaketlerinin de takdim edileceği törene Türkiye sinemasının seçkin simaları, Türkiye’den ve yurtdışından konuklar, oyuncular ve yönetmenler gibi sinema dünyasının merakla takip edilen isimleri saat 19.30’da başlayacak kırmızı halı geçişinde yürüyecek. Saat 20.30’da başlayacak açılış töreninde oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner festivalin Sinema Onur Ödülleri’ni alacak. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin’e ise Sinema Emek Ödülü verilecek.

VİKİNGLER DİZİSİNİN YILDIZI TRAVİS FİMMEL İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE

Açılış töreninin ardından festival, Andrew Haigh’in yönettiği ve Charlie Plummer’a Venedik’te En İyi Genç Oyuncu ödülü getiren Lean on Pete filmiyle başlayacak. Lean On Pete’in oyuncularından Travis Fimmel da festivalin konuğu olacak.Vikingler dizisinde Kral Ragnar rolüyle tanınan ünlü oyuncu Travis Fimmel, açılış filmi

Lean On Pete’i sunmak üzere törene katılacak. Açılış filmi Lean On Pete eşzamanlı olarak 6 Nisan Cuma akşamı 21.30’da Beyoğlu’nda Atlas Sineması ile Kadıköy’de Rexx Sineması’nda da gösterilecek. Travis Fimmel aynı akşam Atlas Sineması’ndaki 21.30 gösteriminin sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

7 Nisan Cumartesi günü 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Cinemaximum Zorlu Center’da eşzamanlı gösterimleri yapılacak olan filmin Cinemaximum City’s gösteriminin bitiminde Travis Fimmel, bir kez daha hayranlarıyla buluşacak ve sorularını yanıtlayacak.

Festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelecek bir diğer bir yıldız isim, Y Tu Mama Tambien ve Pan’ın Labirenti filmleriyle hafızalarda yer edinmiş İspanyol oyuncu Maribel Verdú olacak. Verdú, Antidepresan bölümünde yer alan Abrakadabra filminin başrolünde yer alıyor.

Pablo Berger’in gerilim, kahkaha, doğaüstü olaylar ve 80’ler nostaljisiyle dolu çok renkli kara komedisi 13 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda, 14 Nisan Cumartesi saat 11.00’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda ve 17 Nisan Salı günü saat 13.30’da Kadıköy Rexx Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Pablo Berger ve oyuncu Maribel Verdú ise 13 Nisan Cuma günü saat 19.00’da, Cinemaximum City’s’deki gösterimde bulunacaklar.

Festival takipçilerinin yakından tanıdığı Peter Greenaway de bu yıl yeniden festivale konuk olacak. 1997 yılında festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alan, festivalde birçok kez ustalık sınıfı veren Peter Greenaway, bu kez kendini konu alan The Greenaway Alphabet / Greenaway Alfabesi belgeseliyle birlikte İstanbul Film Festivali’nin konuğu olacak. Yenilikçi yönetmen Peter Greenaway ve onun sinemasına, sanat görüşüne ve ilişkilerine yoğunlaşan Greenaway Alfabesi’nin yönetmeni ve Greenaway’in eşi, multimedya sanatçısı Saskia Boddeke de festivalin konukları arasında. Greenaway Alfabesi, 7 Nisan Cuma günü saat 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, 9 Nisan Pazartesi saat 13.30’da Atlas Sineması’nda ve 11 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Cinemaximum Zorlu’da gösterilecek. Filmin 7 Nisan Cuma günü saat 11.00’de Beyoğlu Sineması’ndaki gösteriminde yönetmen Saskia Boddeke, Peter Greenaway ile birlikte izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

İstanbul Film Festivali’ne bu yıl konuk gelecek birçok sinemacı arasında Fajr Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülünü de alan Ev filminin İranlı yönetmeni Asghar Yousefinejad; Galiçya’da çamaşır makinesi satarken arkadaşlarıyla çektiği ilk filmi Köpuzlar ile David Lynch, Michael Haneke gibi yönetmenlerle karşılaştırılan Andrés Goteira; Locarno’da Jüri Özel Ödülü dahil bir çok festivalden ödüllerle dönen, gerilim seviyesi yüksek bir çağdaş müzikal Görgü Kuralları’nın oyuncusu, Portekizli dansçı ve oyuncu İsabél Zuaa; Yağmurdan Sonra filmiyle tanınan, Çiçek İstemez bölümünde Bikini Moon filmi yer alan Milcho Manchevski; bu yıl Ümmü Gülsüm’ün Peşinde filmi Musikişinas bölümünde yer alan, bu yıl festivalin uluslararası jürisinde de yer alan İranlı ünlü sanatçı Shirin Neshat’ın da aralarında olduğu yüzü aşkın yönetmen, yapımcı, oyuncu bu yıl 37. İstanbul Film Festivali’nde seyircilerle buluşacak.

“BERGMAN 100 YAŞINDA”

Sinema tarihinin en saygın yönetmenlerinden Ingmar Bergman’ın doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Bergman’ın yönettiği Türkiyeli yönetmenler tarafından seçilen 9 başyapıt, festival programında “Bergman 100 Yaşında” bölümünde yer alacak. Efsane sinemacı, Bergman Merkezi’nin yöneticisi Jannike Åhlunds ile festival danışmanlarından sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki, İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilecek festival sohbetinde enine boyuna tartışılacak. Sohbet, 7 Nisan Cumartesi saat 16.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek.

YEŞİLÇAM’DAN BUGÜNE

Festivalin bu yıl Onur Ödülü verdiği Osman Şahin, Aram Gülyüz ve Arif Keskiner, duayen sinema yazarı Atilla Dorsay’ın moderatörlüğünde bir araya gelecek. “Yeşilçam’dan Bugüne” adlı özel sohbet, 8 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak.