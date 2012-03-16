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Yaşam

37 bin metreden rekor denemesi

Avusturyalı Felix Baumgartner önümüzdeki günlerde yerden 37 kilometre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak yeni bir dünya rekoru denemesi gerçekleştirecek. Son rekor 31 kilometreden atlayan Joe Kittinger’e ait.

16 Mart 2012 18:07

 

T24 - Paraşütle atlama konusunda sınırları zorlayan “Korkusuz Felix” lakaplı Felix Baumgartner yerden 37 kilometre yükseklikten atlayarak yeni bir dünya rekoru denemesine imza atacak.
 
Baumgartner rekor denemesinden önce prova yapmak için Meksika’ya gitti. Helyum gazıyla yükselen bir balona bağlanan, basınca dayanıklı bir kapsülün içinde gökyüzüne çıkan  Baumgartner 22 kilometre yükseklikten atladı.
 
Basınca dayanıklı, astronot kıyafetine benzeyen özel bir tulum giyen Baumgartne rekor denemesinden önceki son iki provasından ilkini gerçekleştirdi.
 
Baumgartner gökyüzü deneyimini şu sözlerle anlattı: “Yukarıda inanılmaz bir manzara vardı. Bu kadar güzel olabileceğini düşünmezdim.”
 
42 yaşındaki Baumgartner’ın toprağa ayak basması 8 dakika sürdü.
 
 

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