37 bin metreden rekor denemesi

T24 - Paraşütle atlama konusunda sınırları zorlayan “Korkusuz Felix” lakaplı Felix Baumgartner yerden 37 kilometre yükseklikten atlayarak yeni bir dünya rekoru denemesine imza atacak.

Baumgartner rekor denemesinden önce prova yapmak için Meksika’ya gitti. Helyum gazıyla yükselen bir balona bağlanan, basınca dayanıklı bir kapsülün içinde gökyüzüne çıkan Baumgartner 22 kilometre yükseklikten atladı.

Basınca dayanıklı, astronot kıyafetine benzeyen özel bir tulum giyen Baumgartne rekor denemesinden önceki son iki provasından ilkini gerçekleştirdi.

Baumgartner gökyüzü deneyimini şu sözlerle anlattı: “Yukarıda inanılmaz bir manzara vardı. Bu kadar güzel olabileceğini düşünmezdim.”

42 yaşındaki Baumgartner’ın toprağa ayak basması 8 dakika sürdü.