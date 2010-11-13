3,6'şar milyon Antalya ve İzmir'e

T24 - 3 hafta devretmesiyle heyecan yaratan Sayısal Loto'da beklenen çekiliş yapıldı. 1, 13, 19, 24, 34, 42'yi bilen iki kişi, 3 milyon 663 bin 397'şer lira kazandı.



Türkiye'de birçok insan üç haftadır devreden Sayısal Loto'nun hayaliyle yaşıyordu ve beklenen çekiliş gerçekleşti.



731. Hafta'nın kazanan numaraları 1, 13, 19, 24, 34, 42 olarak belirlendi.



6 bilen 2 kişi, 3 milyon 663 bin 397 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Antalya-Manavgat ve İzmir-Bergama'dan yatırdı.



5 bilen 675 kişi 1840 lira 65'er kuruş, 4 bilen 35 bin 784 kişi 19 lira 85'er kuruş, 3 bilen 651 bin 939 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 11 milyon 463 bin 542 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 4 milyon 136 bin 747 lira 65 kuruş, KDV olarak 2 milyon 741 bin 528 lira 90 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 532 bin 128 lira 76 kuruş aktarılacak.





