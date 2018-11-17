36'ncı Kocaeli Rallisi start aldı (2)

Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA) - İzmit\'te Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın son ayağı olan Ford Otosan 36\'ncı Kocaeli Rallisi\'nde ilk gün yarışları seyirci özel etabıyla sona erdi.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan seyirci özel etabında Deniz Fahri ve Bahadır Gücenmez\'in pilotluğunu yaptığı otomobilin sol arka tekerleği kırıldı. Fahri ve Bahadır\'ın kullandığı otomobil yarışı 3 tekerlekle tamamlamak zorunda kaldı.

Deniz Fahri ve Bahadır Gücenmez\'in yarıştığı otomobil seyirci özel etabındaki parkura başladıktan kısa bir süre sonra otomobildeki yürüyen aksanın arıza vermesi sonucu kontrolünü kaybederek pist kenarındaki beton bariyere çarptı. Tekerleğin yerinden çıkarılmasının ardından 3 tekerle yarışa devam eden pilot Deniz Fahri kendisi için zor bir yarış olduğunu ifade ederek, \"Start aldığımız sırada ilk virajda arabanın yürüyen aksanında bir şeyler kırıldı. Şu anda servise yeni gittiği için ne olduğunu göremedik sanırım disk ya da askı kırıldı otomobilin. Lastik bir anda kilitlenince bende otomobili kontrol edemedim ve betona çarptık. Araba yürümüyordu biz de tekerleği söktük. Seyircilerin arasından bir ses duydum lastiği sökün arabayı öyle yürütün diye bağırdı biri. Her kim söylediyse ona da çok teşekkür ederim onun sayesinde bitirdik yarışı çok zaman verdik ama yarışı tamamladık. Aracımız şu anda serviste tamir ediliyor. Yarın yarışlara devam edeceğiz. Tekerlek kırıldığı için sorun yaşadık fren diski de kırıldığı için fren de yoktu. Arabada en büyük sıkıntı da frensiz gitmek oldu bizim için. 5 dakika zaman kaybettik ama yarışı tamamlamayı başardık\" dedi.

\"ARAÇLAR ZORLANIYOR AMA BU SPORUN DOĞASINDA VAR\'\'

Ford Otosan Türkiye Rallisi\'nde son etap olan Kocaeli etabının şu ana kadar güzel bir organizasyonla devam ettiğini belirten Ford Team Yarış Direktörü Serdar Bostancı, araçların bu tür yapmurlu parkurlarda çok zorlandığını ifade ederek, \"Bizim ev sahibi olduğumuz bir ralli, bununla birlikte 16 tane otomobilimiz bu rallide yarışıyor. Bizim için önemli bir organizasyon ve bu yarış senenin son yarışı bu yarışta şampiyonlar belli olacak. Biz Ford Motorsport Türkiye olarak takımlar şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde bu yarışa geldik. Tek pilotlar şampiyonluğu kategorisinde şampiyonlar kesinleşmedi. Bizim pilotumuz Yağız Avcı ile Burak Çukurova arasında büyük bir mücadele var. Orada da hak eden kazansın diyoruz. Güzel bir organizasyon oluyor genel olarak. Normalde bu ralli her sene Türkiye\'nin en iyi organizasyonu seçiliyor. Bu sene kasım ayına kaldı hava şartları da zorlamaya başladı, bir anda kış geldi parkurlar biraz çamurlu ama genel olarak güzel bir organizasyon oluyor. Bu da bu spora renk katıyor. Araçlar bu tür yağmurlu parkurlarda çok zorlanıyor özellikle lastik seçimi ve parkur ayarlarında zorlanıyorlar ama bu sporun doğasında olan bir zorluk. Hak edenin kazanmasını umut ediyorum\" şeklinde konuştu.

OTOMOBİL ARIZALANINCA PİLOT İTEREK ÇALIŞTIRDI

Seyirci etabında sona gelindiği sıralarda Hakan Kelci ve Süleyman Terzioğlu\'nun yarıştığı otomobil piste çıktıktan kısa bir süre sonra teknik bir arıza nedeniyle durdu. Otomobilden inen yardımcı pilot Süleyman Terzioğlu, bir süre arabayı iterek çalıştırmaya çalıştı. Otomobilin motor bölümündeki arızanın kısa sürede tamir edilmesiyle otomobil yarışa kaldığı yerden devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Seyirci etabından görüntüler

- 3 tekerlekle yarışı tamamlayan pilot Deniz Fahri\'nin açıklamaları

- Ford Team Yarış Direktörü Serdar Bostancı\'nın açıklamaları

- Detaylar

FOTOĞRAFLI