"2018 yılında, 368 bin 499 koruma kararından sadece 5'inde fail için elektronik kelepçe kararı verildi"

Aktivist, avukat Tuba Torun, şiddet gören kadınlar için verilen 368 bin 499 koruma kararından sadece 5'inde fail için elektronik kelepçe kararı verildiğini söyledi.

Elektronik kelepçenin, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde şiddet mağduru kadınlara tanınan, avukatların direkt olarak talepte bulanabilecekleri bir hak olduğunu dile getiren Torun, "Fakat örneğin sahada ben avukat olarak bu karara olumlu cevap verildiğini hiç rastlamadım" dedi.

Kısa Dalga podcastte bu hafta özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektör Meih Bulu'ya karşı yapılan protestoların ardından gündeme daha sık gelmeye başlayan elektronik kelepçe uygulaması konuşuldu. Elektronik kelepçe uygulamasının kadın yönelik şiddetti önlemede kullanılan bir araç olduğu ifade edilen podcastte, söz konusu uygulamaya ilişkin görüşlerini paylaşan Aktivist, avukat Tuba Torun, 2018 yılında alınan toplam 368 bin 499 koruma kararına rağmen pilot bölge seçilen İstanbul’da sadece 5 elektronik kelepçe uygulaması yapıldığını söyledi.

"Bunları yayınlamakta değil uygulamakta marifet"

"Bu kesinlikle orantısız hatta vicdanı yarayan bir uygulama çünkü kadınlar ölürken, artarak ölmeye devam ederken, kadına yönelik şiddet vakaları her geçen gün artarken, sadece 2021’de 171 şüpheli ölümden bahsederken elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaşmamış olması kabul edilebilir değil, maalesef" diyen Torun, "Geçen yıl da 6284 nolu yasanın etkin uygulanmasına yönelik bazı genelgeler çıkarılmıştı. Kadına yönelik şiddetle ilgili genelgeler hem adli hem kolluk makamlarına gönderildi ve bu genelgede elektronik kelepçenin 81 ilde yaygınlaşması da öngörülüyordu. Yine bu genelgeler kadına yönelik şiddetle koordinasyon planı kapsamında yayınlanmıştı. Fakat uygulanmıyor. Fakat bunları yayınlamakta değil uygulamakta marifet, sürekli bunları söylüyoruz" diye konuştu.

Kısa Dalga podcastte bu hafta Türkiye'deki elektronik kelepçe uygulamasının kadın yönelik şiddetle mücadele kapsamında kullanımı ve Boğaziçi öğrencilerine elektronik kelepçe takılması konuşuldu.

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