-366 BİN 762 ADAY ASIL KAYIT HAKKI KAZANDI ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerleştirme sonuçlarına göre 421 bin 80 kontenjan için 668 bin 117 adayın tercih başvurusu yaptığı işlemlerde, 366 bin 762 aday sisteme dahil orta öğretim kurumlarına asıl kayıt hakkı kazandı. Seviye Belirleme Sınavı'nı (SBS) kazanarak, tercihte bulunan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ortaöğretime Kurumlarına Geçiş Sistemi 2011 yılı yerleştirme işlemleri Ortaöğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre gerçekleştirildi. Sonuçlar ''www.meb.gov.tr'' ve ''https://e-okul.meb.gov.tr'' internet adresinden yayınlanıyor. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini bu adreslerden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçlarına göre, mülakatla öğrenci alan okullara kontenjanın 2 katı öğrenci yerleştirildi. Mülakata girmeye hak kazanan aday sayısı, 49 bin 147 olarak belirlendi. Sonuçlara göre, 421 bin 80 kontenjan için 668 bin 117 adayın tercih başvurusu yaptığı işlemlerde 366 bin 762 aday sisteme dahil orta öğretim kurumlarına asıl kayıt hakkı kazandı. Bu yıl bir okula asıl kayıt hakkı kazanan adayların bir veya daha fazla okul için de yedek kayıt hakkı kazanabildikleri yeni bir uygulamaya geçildi. -ÖZEL OKULLARIN 5 BİN 134 KONTENJANI BOŞ KALDI- Fen liseleri ve sosyal bilimler, Anadolu lisesi, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerinde, Ticaret Turizm Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda, Anadolu Öğretmen Liselerinde, Anadolu İmam Hatip Liselerinde ve Sağlık Meslek Liselerinde boş kontenjan kalmadı. Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Anadolu Teknik ve Anadolu Kız Meslek Liselerinde 37 ve özel okullarda 5 bin 134 olmak üzere toplam 5 bin 171 kontenjan boş kaldı. Toplam 307 özel okulda 12 bin 73, 828 teknik ve Anadolu kız meslek liselerinde ise toplam 35 bin 711 kontenjan bulunuyor. ''Sınav Sonuç Belgesi''nde, öğrencinin asıl kazandığı okul ile yedek kazandığı okul/okullar ve yedek sırası yer alacak. Ayrıca veliler ''https://e­okul.meb.gov.tr'' adresindeki ''Veli Bilgilendirme Sistemi''nden sürekli bilgilendirilecek. Bu nedenle velilerin belirtilen internet adresini yerleştirme takvimi boyunca takip etmeleri gerekiyor. -KAYITLAR 1 AĞUSTOSTA- Tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenciler, 1–5 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar asıl olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecek. Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu tarihe kadar kayıt yaptırmamaları halinde bu haklarını kaybedecek. Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra, 6 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren boş kalan kontenjanlar ilan edilecek. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilecek. Öğrenciler, e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara 8-12 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar kayıtlarını yaptıracak. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmamaları halinde bu haklarını kaybedecek. 8-12 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kalan kontenjanlar ile yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler 13 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilecek. Öğrenciler, e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 15-19 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracak. -YEDEK KAYIT DÖNEMİ- 15-19 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar ile yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler 20 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilecek. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracak. 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar ile yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler 27 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilecek. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracak. Öğrenciler yedek listeye göre kayıt hakkı kazandıkları okullara isterlerse kayıt yaptırmayabilecek. Süresi içerisinde kayıt yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybedecekler. Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları takdirde, bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşecek. Öğrenci, en son kayıt yaptırdığı okuldaki kaydını sildirmesi durumunda bir önceki kayıtlı olduğu okula geri dönemeyecek. Öğrenci, aynı dönem içerisinde yedek listeye göre birden fazla okula kayıt hakkı kazanabilecek. Bu durumda öğrenci istediği tek bir okula kayıt yaptırabilecek. 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında, kayıt yaptıran öğrencilerin bir önceki okullarından boşalan yerler için sıradaki yedek öğrencilere aynı anda kayıt hakkı verilecek. Söz konusu kayıt dönemi süresince ''http://oges.meb.gov.tr/'' ve ''https://e-okul.meb.gov.tr'' internet adreslerinin günlük takip edilmesi gerekecek. -KAYIT HAKKI KAZANAMAYAN ÖĞRENCİLER- Hiçbir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmeyen öğrencilerle başvuru yapmayan öğrencilerden genel liseye kayıt yaptırmak isteyenler ise 1-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında genel lise müdürlüklerine müracaat edecek. Sınavsız öğrenci alan meslek lisesine kayıt yaptırmak isteyenler ise yine aynı tarihlerde ''https://e-okul.meb.gov.tr'' adresinden en fazla 10 adet tercih yaparak e-kayıt başvurusu yapacaklar.