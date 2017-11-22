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'365 gün 365 ihlal': Kapatılan Gündem Çocuk Derneği raporu 10 vekille açıklandı

"Okul çağındaki 56 çocuk iş cinayetine kurban gitti"

22 Kasım 2017 17:27

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili  Şenal  Sarıhan,  OHAL sürecinde kapatılan Gündem Çocuk Derneği'nin ' 365 gün 365 ihlal'  raporunu Meclis'te partili 10 milletvekili ile açıkladı.

Rapora göre, bu bir yıllık  süreçte okul çağındaki  56 çocuk iş cinayetine kurban gitti, 1 milyon 358 bin 904 çocuk savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı.  2106 çocuk demir parmaklıklar ardında, 506 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde, bir yılda 417 çocuk istismara uğradı, geçen yıl  evlenen 100 kişiden 10'i çocuk,  son iki yılda unutulan mühimmatların  patlaması sonucu 26 çocuk yaşamını kaybetti.

"365 gün 365 ihlal" Raporu için tıklayın

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