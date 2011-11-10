364 bin km uzaktan geçti



T24-

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, 1976’dan bu yana Dünya’nın yanından geçen en büyük göktaşı olan 400 metre genişliğindeki “2005 YU55” isimli gök cisminin Türkiye saati ile 01.28’de ve Dünya’ya 364 bin 600 km mesafeden geçtiği belirtildi.Gök cisminin 200 yıldır dünyaya en yakın mesafeden geçtiği açıklandı. Dünya’nın bu kadar yakınından ve bu kadar büyüklükte bir göktaşı bundan sonra 2028’de geçecek.Porto Riko’daki Amerikan Arecibo radyoteleskobu ile bu göktaşı üzerinde 2010’da yapılan gözlemler, küre şeklinde olan gök cisminin kendi çevresinde 18 saatte döndüğünü ve yüzeyinin kömürden daha kara olduğunu gösteriyor. Göktaşını incelemek isteyen amatör astronomların, en az 15 santimetrelik açıklığa sahip bir teleskoba ihtiyaçları bulunuyor.