-363 mülki idare amirine yeni görev ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile 363 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mülki İdari Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanarak çıkartılan rutin atama kararnamesinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığı hatırlatıldı. Açıklamada, müşterek kararname ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 363 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği kaydedildi. Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 7 mülki idare amirinin görev yerinin değiştirildiği, 9 kaymakam ve 11 vali yardımcısının bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildiği ifade edildi. Kararname ile 59 vali yardımcısının yerinin değiştirildiği, 38 vali yardımcısının Kaymakamlığa, 1 Vali Yardımcısının İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne getirildiği belirtilen açıklamada, 162 kaymakamın naklen yerinin değiştirildiği, 69 kaymakamın vali yardımcılığına, 1 kaymakamın İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne atandığı, 4 İl Hukuk İşleri Müdürünün de naklen yerinin değiştirildiği kaydedildi. Açıklamada, Kaymakamken Büyükşehir Belediyesine atanan 1 mülki idare amirinin de tekrar kaymakamlığa atandığı duyuruldu.