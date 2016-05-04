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Spor

360 TV eşini döven eski futbolcunun işine son verdi

İbrahim Toraman, Telegol programındaki yorumculuk görevinden ligin bitimine 3 hafta kala gönderildi

04 Mayıs 2016 13:35

Eşi Eylem Yıldız'ın şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açtığı Beşiktaşlı eski futbolcu İbrahim Toraman, 360 TV'de Serhat Ulueren'in sunduğu Telegol programındaki yorumculuk görevinden ligin bitimine 3 hafta kala gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kanal yönetiminin anlaşarak yollarını ayırdıklarını ifade ettiği İbrahim Toraman'ın yerine yorumculuğa Serdar Bali getirildi. Toraman da iddiaların aksine "Ödemeleri zamanında yapmadıkları için kendim ayrıldım; kovulmadım" diye konuştu. 

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