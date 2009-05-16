360 konut için 6 bin 745 başvuru

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Malatya'da dar gelirliler için yapılacak konutlar için kura çekimi düzenlendi. Kurada adı çıkanlar sevinçten ağlarken, adı çıkmayanlar öfkeyle salondan ayrıldı.



Malatya'da yapılacak `1+1' 360 konut için Malatya Valiliği'ne 6 bin 745 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerini belirlemek için Atatürk Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Salonun tamamen dolduğu kura çekiminde ilk şanslı kişiyi Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır seçti. 2 saat süren kura çekimlerinde isimleri çıkanlar sevinçten ağladı. Kimliklerinin açıklanmasıyla gözyaşlarına boğulan yoksullar, şansın kendilerinden yana olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Kurada isimleri çıkan bazı kişiler bu mutlu haberi hemen telefonla yakınlarına bildirdi. Sıcak bir yuvanın hayallerini kuran birçok kişi kurada isimleri çıkmayınca hayal kırıklığı yaşadı. Bazı kişiler haksızlık yapıldığını öne sürerken evraklarını atarak salondan ayrıldı. Kura çekiminde 360 asil üye ardından yedekler için kura çekimine geçildi.

