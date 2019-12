-360 derecelik kameralarla görüntülendi ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - AFAD ve yerli yazılım firması Netcad'ın işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Van ve Erciş'teki depremin neden olduğu hasar, araç üzerine yerleştirilmiş 8 kameralı özel bir teknoloji ile sokak sokak 360 derece olarak ilk kez görüntülendi. Netcad İş Geliştirme Grup Yöneticisi Mesut Ekinci, Afet Bilgi Sistemi (ABİS) projesine ilişkin teknik detayları anlattı. ABİS ile tüm afet verilerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde toplandığını, merkeze aktarıldığını, kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını ifade eden Ekinci, proje kapsamında, kurumun tüm işleyişinin analiz edildiğini ve bunlara uygun uygulamalar geliştirildiğini dile getirdi. Ekinci, aynı projede kurulan Türkiye Ulusal Afet Arşivinin de (TUAA) Türkiye'yi etkileyen doğal ve teknolojik afetlerle ilgili bilgilere ulaşılabilmesine olanak sağladığını dile getirdi. -Afet alanına elektronik görüntüleme- Ekinci, AFAD'la işbirliği içinde yürütülen ABİS kapsamında yürütülen projede de bir bölgeden 360 derece görüntü alabilen sistemin de Türkiye'de ilk kez Van ve Erciş'teki depremlerin ardından pilot olarak uygulandığını bildirdi. Sistemde, araç üzerine monte edilmiş gelişmiş bir kamera ve konumlandırma düzeneğinin, 60 kilometre hızla yol alırken veri toplayabilme özelliğine sahip olduğunu anlatan Ekinci, şu bilgiyi verdi: ''Klasik metotlara göre onlarca kat daha hızlı veri elde eden sistem, 8 ayrı kamera ile 32 megapiksel, stereo panoramik görüntü ve görüntü başına 8 milyon üç boyutlu nokta veya saniyede 24 milyon üç boyutlu nokta toplayabiliyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ve koordinatlı fotoğrafların ve videolar kaydedilebiliyor. Sisteme entegre jeodezik GPS'ler ve IMU sistemleri sayesinde, 10 santimetre hassasiyetinde veriler toplanabiliyor; görüntüler de internet üzerinden harita tabanlı kullanabiliyor; üzerinden ölçüm yapabiliyor ve sayısallaştırma gibi her türlü işlem yapılabiliyor.'' -Veriler 500 çekirdekli bilgisayarlarda işlenecek- Ekinci, 500 çekirdekli özel bir bilgisayarda işlenecek 360 derece görüntülerin, AFAD'ın hasar tespit çalışmalarında kullanılacağını bildirerek, ''Böylelikle, devletin ilgili kurumları tarafından hasar tespitinin daha hızlı yapılmış olacağını ve bölgeye bundan sonra gönderilecek yardımlar ile hak sahiplerine ödenecek tazminatlar da daha etkin bir şekilde tespit edilecek'' dedi. Uzman ekibin, Van merkez ve Erciş'te, 3-5 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışma ile 360 derece olarak görüntülendiğini bildiren Ekinci, şöyle devam etti: ''Bu görüntülerle, 1., 2. ve 3. dereceden hasar görmüş binaların hasar tespitinden, binaların kapı ve cam uzunlukları ve bir yolun uzunluğuna kadar ince hesaplar yapılabiliyor. Binalardaki çatlakların uzunluklarına kadar ölçümler yapılabilir. Böylece sahaya inmeden bu görüntülerin içinden her türlü veriyi oluşturabiliriz. Diğer yandan çadır kurulacak zeminler çok hızlı şekilde tespit edilebilir. Afet planlaması yapılırken, yol verisi, bina verisi, oradaki imar durumu gibi tüm verilerin tamamı sistemde olacak ve kağıt ve kaleme gerek kalmadan bir tuş mesafesinde bu verilerin hepsini üretip planlama yapılabilecek.'' -Tablet bilgisayarlarla bina içinden hasar tespiti- Ekinci, sistemin sadece binaları dışarıdan görüntülemediğini, ayrıca tablet bilgisayarlarla da GPS ve GPRS bağlantılarıyla bina içinde de hasar tespiti yapabildiğini anlattı. Böylece tablet bilgisayarlar üzerinden toplanacak görüntülerin ABİS'e veri aktarabileceğini belirten Ekinci, ''Amaç toplanan bütün verilerin tek bir merkeze aktarılarak sürecin yönetilmesi'' dedi. -AFAD projeyi ülke geneline yaymayı planlıyor- Başbakanlık AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Turan Erkoç da 360 derecelik görüntülerle uydu fotoğrafında görülemeyen detaylara da erişilebildiğini ve hızlı taramalı hasar tespitinin yapılabildiğini söyledi. Erkoç, AFAD'ın uydu görüntülerinin yanı sıra deprem bölgesine ilişkin daha hızlı tarama yapmak, afetin etki derecesini hızlı belirlemek ve acil yardım planlarını daha hızlı yapmak için ABİS projesi kapsamında yürütülen 360 derecelik görüntü alma teknolojisinden yararlanmak için düğmeye bastığını ve sistemin ilk kez pilot olarak Van ve Erciş'te denendiğini dile getirdi. Van'da yapılan bu ARGE çalışmasında yapılarla ilgili daha hızlı veriye ulaşmak ve gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasının amaçlandığını bildiren Erkoç, bu sistemi, sadece afet sonrası görüntü almak için değil, tüm illerde de afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi, kent bilgi sistemindeki kolaylıkların sağlanması, acil yardım planlarında uygulamanın daha rahat ve netice verici olmasını sağlamak için devreye sokmayı planladıklarını ifade etti. -İnşaat mühendislerine ipad'ler dağıtıldı- Kesin hasar tespitinin yapılabilmesi için artçı depremlerin etki derecesinin azalması gerektiğine işaret eden Erkoç, şöyle dedi: ''Bunun için de şu anda Van ve Erciş'teki yaklaşık 100 inşaat mühendisine 100 adet ipad dağıtıldı. Bunlar oradaki binaların hasar derecelendirmesini yaparken, hem bunların içten film ve fotoğraflarını çekecekler. Hasar tespitindeki kriterleri neye göre verdiklerini görüntülerle de kayıt altına alacaklar. Yani o binada kullanılan yapı malzemesine kadar her konuyu görüntüleri inceleyerek anlayabileceğiz.'' Erkoç, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken de bir binanın sağlamlık ve depreme dayanıklılık testinin bir takım aletsel çalışmalarla, binadan alınacak numunelerin laboratuvarlarda deney testine tabi tutulması sonucu yapılabildiğini anlattı. Böylece o binayla ilgili güçlendirme yapılıp yapılamayacağının ortaya çıkarılacağını dile getiren Erkoç, şöyle devam etti: ''Bu orta hasarlı ve betonarme binalarla ilgili olacak. Yıkık binalarla ilgili böyle bir çalışma olmayacak. Biz ABİS gibi teknolojilerden yararlanarak bu süreçte daha hızlı hareket etmek istiyoruz. Bir takım neticelere bu görüntülerden ulaşmayı ve bununla ilgili hangilerinden numune almamız gerekiyorsa, bunları anında tespit etmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız afetzede listelerinin çıkarılması ve hak sahipliği çalışmalarına veri teşkil edecek. Hak sahipliği çalışmalarının ardından da kalıcı konut planlaması yapılacak. Valiliklere bu teknolojik destekleri verirken en hızlı teknolojiyi kullanmayı hedefledik.'' -''İyi projeleri planlamada kullanacağız''- Turan Erkoç, AFAD'ın afet öncesi ve sonrasında daha hızlı hareket etmek için üniversiteler, TÜBİTAK ve özel sektörle projeler yürüttüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: ''AFAD olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm illerimizin bu çalışmalardan nasıl yararlanacağını tespit etmek, bunlarla ilgili düzenleyici kararları, Başbakan Yardımcısının başkanlık ettiği ve 10 bakandan oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu onayına sunulan stratejik planlara veri teşkil etmesini planlamaktayız. Bunun için de yürütülen ARGE projeleri arasında en iyilerini değerlendiriyoruz.''