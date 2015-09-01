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Bilim / Teknoloji

360 derece çekim yapabilen kamera: Panono

Kameranın ağırlığı 480 gram ağırlığında

01 Eylül 2015 18:20

360 derece çekim olanağı sunan Panono adlı kamera, fotoğraf dünyasında heyecan yarattı. Yuvarlak bir top görünümünde olan kamera içerisinde 36 küçük kamera bulunuyor ve toplamda 108 MP'lik görüntü elde edebiliyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; bağış sitesi olan Indiegogo projesi olan ve çalışmaları iki yıl önce başlayan Panono, ihtiyaç duyduğu 900.000 Dolarlık bağıştan fazlasını toplamayı başardı. 

IFA 2015’te stand açacak Panono, içerisinde 36 adet kamera bulunan yuvarlak bir top. Her bir kamerası 3 MP çözünürlüğe sahip, 36 kamera birleştiğinde toplamda 108 MP’lik fotoğraflar çekebiliyor. Panono’nun kendine has özelliği ilse fotoğrafı 360 derece çekebilmesi. Top şeklindeki Panono’yu havaya fırlatıyorsunuz ve içerisindeki algılayıcıları sayesinde en yüksek noktayı algılayıp o noktada 36 kamerasıyla birlikte 360 derece fotoğraf çekimi yapıyor. Tabii fotoğraf çekmenin tek yolu bu değil. Selfie çubuğu tarzından bir aparatla veya elinizdeyken üzerindeki tuşa basınca da fotoğraf çekimi yapabiliyor.

Panono 480 gram ağırlığa sahip. 16 GB dahili depolama alanı var ve bu alan ile yaklaşık 600 adet 360 derecelik fotoğraf çekilebildiği söylenmiş. Android ve iOS uygulamaları sayesinde cihazın depolama alanına ulaşmak mümkün. Aynı zamanda USB üzerinden bilgisayara bağlanabiliyor. Panono’nun iOS ve Android uygulamaları ile 360 derecelik fotoğraflara, cihazınızdaki ivme ölçer sensorlar ile bakabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu hangi yöne hareket ettirirseniz, 360 derecelik fotoğrafın o bölümünü görebiliyorsunuz.

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