36 yıl sonra Peru'dan gelip İstanbul'daki ailesini buldu

T24

Babasının izi kayıp

Babamı da bulacağız

Peru’da yaşayan babası Türk annesi Peru’lu Vacide Erda, 36 yıl sonra bulduğu eski kimlik defteriyle İstanbul’a gelerek yakınlarına ulaştı. Bir romana konu olacak yaşam öyküsü 37 yıl önce başladı. 1973’de okumak için İngiltere’ye giden piyanist Suha İren’in oğlu Süheyl Erda, Perulu Marina adlı bir kadınla tanıştı. Süheyl Erda, Marina ile 1 yıl sonra İstanbul’da düğün yaparak evlendi.Süheyl Erda aynı yıl dünyaya gelen kızı Vacide Erda (37) ve eşi Marina Erda ile birlikte yerleştiği Peru’da yaşamaya başladı. Bir süre Süheyl Erda, eşinden ayrılarak adresini vermediği başka bir kente yerleşti.Marina Erda ise mahkemenin kendine verdiği kızı Vacide Erda ile birlikte hayatını sürdürdü. Büyüdükten sonra babasının izini süren Vacide Erda, babasıyla 17 yaşında telefonla konuşabildi ancak yaşadığı yerin adresini alamadı.25 yaşına gelen Vacide Erda Peru’lu bir gençle evlendi. Erda annesinin yanından yeni evine taşındığı sırada İstanbul’da doğduğu yıl ailesinin aldığı eski kimlik defterini buldu. Türkçe bilmeyen Erda, elindeki bu kimlikle Peru’daki Türk Kültür Merkezi ve “Kimse Yok Mu?” derneğinden yardım etmelerini istedi.Devreye giren Türk Kültür Merkezi yetkilileri, Türkiye’den Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’un (TUSKON) yardımıyla Erda’yı İstanbul’daki amcası ve kuzenleriyle buluşturdu.Üsküdar’daki akrabalarıyla hasret gideren Vacide Erda, yıllardır ailesini aradığını belirterek, Türkiye’de olmaktan, kendine benzeyen insanları görmekten mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:“Şimdi ailemi buldum. Kendi kanımdan insanları buldum. Doğduğum ülkeye geldim. Çok mutluyum. Yıllardır rüyamda gördüğüm babaannemin mezarını gittim gördüm. Aynı rüyamda gördüğüm mezar. Çok ilginç benim için. Türkiye ülkem çok güzel kendime benzeyen insanları gördüm. Şimdi hep birlikte babamın adresini bulacağız. Babamın Peru’da bir orman köyünde yaşadığı yönünde bilgiler var, onu araştırıp bulacağız.”Vacide Erda’nın amcası Sena Erda, yeğenini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, TUSKON ile Türk Kültür Merkezi yetkililerine çok teşekkür etti. Ağabeyi Süheyl’e olan özlemini yeğenine sarılarak gidermeye çalıştığını belirten Sena Erda, en kısa sürede ağabeyine ulaşacaklarını söyledi.Marina Erda’nın kuzeni Melis Erda da çok büyük mutlu duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Yıllardır bir amcamızın ve çocuğunun olduğunu biliyorduk kendisine ama ulaşamıyorduk. Yazdığımız mektuplar hep geri dönüyordu.”