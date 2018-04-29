T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

36 yıl sonra Dünya Kupası'na giden Peru'da resmi tatil

Peru'da milli futbol takımının 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak etmesinin ardından, ülkede resmi tatil ilan edildi. Peru, başkent Lima'da oynanan play off karşılaşmasında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek, Rusya 2018'e katılma hakkını elde eden son ta

29 Nisan 2018 20:30

Peru'da milli futbol takımının 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak etmesinin ardından, ülkede resmi tatil ilan edildi.

Peru, başkent Lima'da oynanan play off karşılaşmasında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek, Rusya 2018'e katılma hakkını elde eden son takım oldu.

Cumhurbaşkanı Pablo Kucynski Twitter'daki paşlaşımında milli takımı tebrik ederken, "Bize bu neşeyi yaşattığınız için teşekkürler" dedi.

0-0 berabere biten ilk play off karşılaşmasının ardından Peru dün oynanan maçta Jefferson Farfan ve Christian Ramos'un golleriyle kazandı.

Orta saha oyuncusu Christian Cueva "Bu çocukluk hayalimizdi. Çok yoğun bir duygu, tarih yazmanın da ötesinde" dedi.

Perulu taraftarlar galibiyeti sokaklarda kutlarken, turnuvaya katılma hakkı elde edemeyen ezeli rakipleri Şili'yle dalga geçtiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PeruDünya KupasıLimaYeni ZelandaRusyaPablo Kucynski TwitterJefferson FarfanChristian RamosChristian Cueva

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24