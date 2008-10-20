36 müstehcen sitenin sahibi tutuklandı

İstanbul polisi ensest ilişkilerle ilgili sözde gerçek hikayelerin yazıldığı bir internet sitesine karşı operasyon yaptı. Kocaeli’nde gözaltına alınan site sahibi Serhat K. tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen onlarca şikayet üzerine ensest ilişkilerle ilgili hikayelerin yazıldığı bir internet sitesi incelemeye alındı. İnceleme sonucu şikayetlerin doğru olduğunun ortaya çıkması üzerine site sahibini yakalamak için operasyon düzenledi.



Sitenin Kocaeli’nden yayın yaptığının belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma da sitenin sahibinin Serhat K. olduğu belirlendi. Çalışmada Serhat K.’nın Kocaeli’ndeki adresi tespit eden polis düzenlediği operasyonla Serhat K.’yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilerek sorgulanan Serhat K. müstehcen yayın yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



36 sitesi daha var



Polisin yaptığı çalışma sonucu cezaevine gönderilen Serhat K.’nın benzer içerikte yayın yapan 36 ayrı sitesi bulunduğu ortaya çıktı. İnceleme sonucunda Serhat K.’ya ait bu sitelerde ensest ilişki hikayeleri ile birlikte çeşitli porno yayınlar ve görüntüler de bulunduğu tespit edildi. Yetkililer bu sitelerin kapatılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirttiler.