3.6 milyon terminatör böcek Doğu Karadeniz'i zararlılardan kurtardı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nce zararlı böceklerle mücadele amacıyla 1985-2012 yılları arasında laboratuvarda üretilen 3,6 milyon ''terminatör böcek'', Artvin, Trabzon, Giresun ve Erzurum'da bırakıldıkları ladin ormanlarında zararlı böceklere karşı savaşı kazandı. Artvin Orman Bölge Müdürü Ömer Naci Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına özen gösterdiklerini belirtti. O

rmanlara zarar veren böceklere karşı kimyasal mücadeleye 1985 yılında son verilerek biyolojik mücadeleye geçildiğini ifade eden Kaya, ''1985-2012 yılları arasında laboratuvar şartlarında 3 milyon 650 bin 175 adet, halk arasında terminatör böcek olarak bilinen rhizophagus grandis üretildi. Bu böceklerin 2 milyon 529 bin 150'si Artvin, 60 bini Giresun, 76 bin 750'si Erzurum ve geri kalanı da Trabzon'da ladin ormanlarına zarar veren ve ağacın kurumasına neden olan dendroctonus micans (dev soymuk böceği) yuvalarına yerleştirildi'' dedi.

Ladin sahalarında 1992 yılında yüzde 35 olan dendroctonus micans oranının, yapılan çalışmalar sonucu 2006 yılında yüzde 13, 2010 yılında yüzde 10'a gerilediğini dile getiren Kaya, yararlı böcek rhizophagus grandis oranının ise 1991 yılında yüzde 26 iken 2006 yılında yüzde 65, 2010 yılında yüzde 70'e yükseldiğinin belirlendiğini söyledi.

Biyolojik mücadelede Artvin ormanlarında yüzde yüz başarıya ulaşarak ormanlarda ekolojik dengenin sağlandığını vurgulayan Kaya, kendi laboratuvarlarında 2005 yılından itibaren üretilen rhizophagus grandislerin tamamını Trabzon ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderdiklerini ifade

etti.

Kaya, 1980'li yıllarda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki ladin ormanlarına giren ıps typographus (sekiz dişli büyük ladin kabuk böceği) adlı zararlının 1 milyon metreküpten fazla ladin ağacının kurumasına neden olduğunu belirterek, ''1998-2012 yılları arasında 96 bin 60 hektarlık alana 136 bin 422 adet feromon tuzağı asarak 386 milyon 343 bin 53 ergin kabuk böceğini tuzaklara çekip imha etmeyi başardık. Yapılan mücadele çalışmaları sonucu 2003 yılında bir tuzağa ortalama 4 bin 642 ıps typographus ergini düşerken, 2012 yılında bu rakam bin 88 olmuştur. Biyoteknik mücadele sonucunda zarar yüzde 82 oranında azalarak sahalarımızın genelinde ekolojik denge sağlandı'' diye konuştu.

Ips typographus ile biyolojik mücadele kapsamında ise 2006-2012 yılları arasında laboratuvar şartlarında 46 bin 421 adet thanasimus formicarius üretilerek zarar gören sahalara bırakıldığını kaydeden Kaya, şunları söyledi:

''Ips sexdentatus ile mücadelede 2004-2012 yılları arasında 4 bin 600 hektarlık alana 7 bin 300 feromon tuzağı asılarak 12 milyon 138 bin 125 adet ergin böcek imha edildi. 2007-2012 yılları arasında laboratuvar şartlarında 34 bin 430 rhizophagus depressus ve 9 bin rhizophagus dispar üretilerek ıps sexdentatusun zarar yaptığı sahalara bırakıldı. Bu sahalara geçen yıl 6 formica rufa grubu karınca nakli gerçekleştirildi, bin adet kuş yuvası yaptırılarak ormanlara asıldı. Bu yıl ise bin kuş yuvası, 5 formica rufa nakli ile 40 bin rhizophagus grandis, 5 bin thanasimus fonmicarius, 5 bin rhizophagus depressus üreteceğiz. Bu yıl ayrıca bin 500 hektar sahada ıps typographus ile biyoteknik mücadele yapılacak.''

