36 kişi aynı evde kumar oynarken yakalandı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve yapılan baskında 36 kişi kumar oynarken yakalandı.



Nazilli Emniyeti tarafından bir süredir takip edilen Ocaklı Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



140 metrekare evde 36 kişi kumar oynarken yakalandı. Evde yapılan aramada kumar oynamak amacıyla kullanılan; 16 adet mor ve beyaz renkli pul, 13 adet değişik renkte ve sayıda okey taşı, çeşitli renklerde ve boylarda 28 adet pul, 1 adet hesapların tutulduğu ajanda, 12 deste iskambil kağıdı ve 550 euro para ele geçirildi.



İkamet içerisinde bulunan 36 şahsa kumar oynamaktan Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 48 bin 96 TL ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplam 15 bin 372 TL idari para cezası olmak üzere toplam 63 bin 428 TL idari para cezası uygulanarak ikamet sahibi M. D. (49) isimli kişiye "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)