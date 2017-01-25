36. İstanbul Film Festivali'nin jüri başkanlığını Taylan kardeşler üstlenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 36. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi belirlendi.

36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek.

Taylan Biraderler başkanlığındaki Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.

Altın Lale Ulusal Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı da kapsayan Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu’nu bu yıl Türk Tuborg A.Ş. üstleniyor.