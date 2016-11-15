36. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan, İstanbul’un en uzun soluklu ve Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği olan 'İstanbul Film Festival'i, 2017’de 36'ncı yaşını kutlayacak. 5-16 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin 'Türkiye Sineması' bölümünde yer alacak filmler için başvurular açıldı.

36. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türkiye sinemasının en yeni yapımlarına, klasiklerden yeni keşiflere, iz bırakan başyapıtlardan kült yapıtlara, söyleşiler ve özel gösterimlerle geliyor.

Türkiye yapımı filmler için başvurular açıldı

Türkiye yapımı filmler için 36. İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı. Festival programında Türkiye Sineması bölümünde yer alacak filmler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2017 olarak belirlendi. Başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

36. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Altın Lale Yarışması, Yeni Türkiye Sineması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.